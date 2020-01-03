Более 50 детей родилось в Москве в новогоднюю ночь

07:45

Более 50 детей родились в столичных роддомах в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичной мэрии.

Согласно сообщению, всего в ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года на свет появились 53 новорожденных, 30 из них мальчики.

"Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:50 в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Его вес составил 3380 граммов. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00:10 — она весит 3150 граммов", - отмечается в сообщении

Отмечается, что во всех роддомах департамента здравоохранения Москвы родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке. Кроме того, каждой семье предоставляется набор для новорожденного.