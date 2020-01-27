Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко

18:42

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко по ее просьбе, сообщает ТАСС.

Елена Бойко с июля 2014 года возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ. Распоряжением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева от 30 декабря 2018 года она была назначена заместителем министра здравоохранения РФ.

С 16 по 19 января в Москве прошла Ассамблея "Здоровая Москва". Среди спикеров была Елена Бойко, выступление которой активно обсуждается в соцсети.