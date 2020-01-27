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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко

18:42 27.01.2020
Фото с сайта moscowhealth.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко по ее просьбе, сообщает ТАСС.

Елена Бойко с июля 2014 года возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ. Распоряжением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева от 30 декабря 2018 года она была назначена заместителем министра здравоохранения РФ.

С 16 по 19 января в Москве прошла Ассамблея "Здоровая Москва". Среди спикеров была Елена Бойко, выступление которой активно обсуждается в соцсети.

Темы: Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 00:39
Гость: Сорос

не разрешает ЕГЭ отменить.Он его и ввел. Все об капусте мечтаешь?
27.01.2020, 23:37
Гость: гость

Надеюсь ЕГЭ отменит наконец?
27.01.2020, 23:03
Гость: Дело димона

живет и процветает. Тот отдал 90 000 кв. км. акватории норвежцам, этот решил начать с земли.
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