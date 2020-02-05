Популярное средство от диареи может быть опасно для детей

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Глина, входящая в состав препарата Смекта, применяемого при острой диарее, может содержать следы примеси свинца

Фото с сайта mamotoja.pl

Новые международные рекомендации, регламентирующие максимально допустимое содержание свинца в медикаментах, потребовали проведение новых исследований по безопасности. В соответствии с данной информацией, Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM, Франция) сообщило, что не исключен риск перехода свинца в кровь у детей до 2-х лет, получающих терапию препаратом Smecta®.

Как следствие, врачам во Франции не рекомендуется назначать данный препарат и его генерики детям младше 2-х лет для лечения острой диареи. Данные медикаменты также не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам.

Следует учесть, что при развитии острой диареи может нарушаться барьерная функция кишечника, и большое число токсинов, бактерий, вирусов, а также солей тяжелых металлов может попадать в кровь.

Российский союз педиатрических центров уже разослал врачам предупреждение от французского регулятора. В нем говорится, что вместо Смекты для детей и беременных рекомендуется использовать российские препараты, например, препаратом первого выбора рекомендуется Энтеросгель, который соответствует главному требованию безопасности - работает только в просвете ЖКТ, не проникает через слизистую в кровоток.

В отличие от взрослых желудочно-кишечный тракт ребенка имеет ряд функциональных особенностей:

• тонкая, нежная, легкоранимая слизистая оболочка;

• богатое кровоснабжение кишечника детей, состоящего преимущественно из рыхлой клетчатки, которая может легко повреждаться.

Попадая на слизистую желудка ребенка, мелкодисперсные порошковые сорбенты могут прилипать к ней, нанося повреждения, что может способствовать падению снижению ее защитной функции и усиливать всасывание свинца в кровь. Чем меньше частицы порошкового сорбента, тем больше могут быть повреждения. Особенно это важно в условиях воспаления слизистой, которое всегда в той или иной степени присутствует при развитии диареи.

Для детей лучше использовать гелеобразные энтеросорбенты, которые уже содержат воду и поэтому не прилипают к слизистой желудка и кишечника.

