Чрезмерная сухость волос тоже может привести к интенсивному их выпадению и образованию перхоти

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Сухие волосы бывают ломкими и хрупкими, природный живой блеск волос исчезает

Фото с сайта nikosel.ru

Во многих случаях наблюдается сильный зуд в коже головы и образуется большое количество сухой перхоти. Сухие волосы растут медленно и обычно секутся в концах и начнут быстро выпадать.

Частое мытье волосистой части головы, для избавления волос от перхоти может стать основной причиной чрезмерной сухости волос. Сухие волосы рекомендуется мыть не больше чем одного раза в течение 10-12 дней. Также, для мытья головы нужно использовать только смягченную воду, мыть сухие волосы мылом не рекомендуется.

Косметологическое производство выпускает ряд специальных шампуней, которые обогащены полезными веществами для питания волос и сухой кожи головы.

Устранить сухость волос и избавиться от перхоти можно и с помощью разных отваров, настойками трав и с применением масок домашнего приготовления. Также, следует строго следить за общим питанием организма, можно принимать витамины, но только после консультации врача специалиста.

Как избавить волосы от сухости?

Сухие волосы за каждые 3-4 дня нужно ополаскивать отварами лечебных растений. Например, с помощью отвара травы душицы можно ополаскивать сухие истонченные волосы два-три раза в неделю. Курс лечения может составить около 14-15 процедур. Настойка душицы изготавливается в концентрации 1:15. Полезный отвар душицы поможет вернуть волосам естественный блеск и сияние.

Необходимого результата можно добиться и втиранием волосистой части головы отваром фиалки трехцветной. Настойку можно приготовить в домашних условиях добавлением смеси травы и воды в количестве 1:10.

Природный блеск волос можно вернуть и с помощью отвара шелухи лука репчатого. Шелуху лука можно заваривать в качестве чая и приготовить настойку в концентрации 1:20. Процедуру можно использовать два раза в неделю в течение месяца. Если возникнет необходимость курс лечения можно повторить только после 2-3 недельного перерыва.

Перед применением настойки шелухи лука репчатого нужно знать, что препарат обладает красящим эффектом, при длительном использовании волосы приобретут соломенно-красный цвет. По этому, настойку рекомендуется использовать в основном владельцам темных волос и брюнеткам.

Для преодоления чрезмерной сухости волос успешно можно использовать и препараты, домашнего приготовления на основе растительных масел. Например, сухую траву фиалки трехцветной заливают любым растительным маслом (можно использовать касторовое, миндальное масло) и оставят настаивать в течение 12-14 часов.

После этого лечебную смесь нужно поставить на водяную баню и подогреть 30-35 минут. После процеживания лечебную сыворотку нужно наносить на волосистую часть головы и накрыть полотенцем. Волосы можно смывать шампунем после 30-35 минут. Масляную маску фиалки трехцветной можно применять ежедневно или после 2-3 дневного перерыва.

Также, для одновременного устранения чрезмерной сухости и жирности волос рекомендуется один раз в месяц смачивать кожу головы свежим яичным желтком. В желтке куриного яйца содержатся очень полезные и активные вещества, которые необходимы для преодоления любого вида себореи.

Содержащее в курином желтке биотин или витамин Н способствует оживлению кожных клеток, восстанавливает волосяные луковицы, что и способствует интенсивному росту волос, возвращая им жизненную силу и естественный блеск. Также, этот витаминный препарат поможет отрегулировать обмен веществ в организме, восстанавливает углеводный, жировой и белковый баланс в организме.

Фото с сайта Pixabay.com (кроме указанной особо)