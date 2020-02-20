Почему маленькие дети часто простужаются

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Дети страдают от заболеваний органов дыхания очень часто

Есть достаточно много факторов, которые могут их спровоцировать: неблагоприятные экологические условия, наличие в воздухе болезнетворных бактерий, слабая сопротивляемость детского организма, неудовлетворительные условия проживания ребенка.

© KM.RU, Алексей Белкин

Почему маленькие дети часто болеют?

Какие именно органы отвечают за дыхание? Это нос, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие. Если нарушается работа хотя бы одного из этих органов, то снабжение организма кислородом нарушается и развивается заболевание.

В первый год жизни малыши подвержены такого рода воспалениям чаще, чем дети постарше. Это связано с особенностями строения: у младенцев носовые ходы несколько уже и короче, поэтому, холодный воздух недостаточно нагревается, проходя по ним. Любой незначительный насморк в этом случае серьезно затрудняет дыхание.

Носоглотка новорожденных также уже и короче, миндалины развиты недостаточно хорошо, бронхи и гортань - длиннее и уже, слизистая оболочка, выстилающая гортань, очень нежная. Отличаются по строению и легкие младенцев: ребра располагаются перпендикулярно позвоночнику, что затрудняет возможность сделать глубокий вдох.

Новорожденные имеют большую частоту дыхания, поэтому и легкие малышей работают с повышенной нагрузкой, а в период заболевания, когда потребность организма в кислороде возрастает, детские легкие страдают особенно сильно.

Острые респираторные заболевания – самые частые детские болезни. При данных заболеваниях воспаляются: носоглотка, гортань, трахеи. Причиной воспалений, как правило, являются различные виды микробов и вирусов. Простуды проходят достаточно быстро, хотя и могут повторяться неоднократно. В некоторых случаях ОРЗ распространяются на более глубокие отделы, давая серьезные осложнения. Это происходит в тех случаях, когда респираторные заболевания не лечатся на самых ранних стадиях, так что недооценивать их серьезность нельзя.

Фото с сайта prodetki.com

В носоглотке человека находится огромное количество вирусов и бактерий, не вызывающих заболеваний в обычных условиях. Но, если имеют место неблагоприятные для человека факторы, например, переохлаждение, истощение, то эти же вирусы и бактерии начинают очень быстро размножаться, становясь болезнетворными.

Очень опасным является вирус гриппа. В случае этого заболевания простудный фактор не является решающим. Грипп протекает гораздо тяжелее, чем воспаления дыхательных путей. Им можно заразиться, общаясь с больным человеком, либо просто находясь с заболевшим в одном помещении. Инкубационный период гриппа составляет 1-2 дня, именно тогда появляются первые симптомы: головные боли, слабость, насморк, температура.

Как можно предупредить простудные заболевания?

Прежде всего, не допускать перегревания, либо переохлаждения ребенка: одевать по погоде, но не укутывать слишком сильно. Находясь в квартире (при условии, что температура не ниже 22°С),не нужно надевать на ребенка кофту, шерстяные колготы, носки. Если малыш побегает босиком по теплому полу, ничего страшного не случится.

Помощниками в закаливании малыша станут и регулярные проветривания помещения. Не стоит бояться, что от глотка свежего воздуха ребенок тут же свалится с очередной простудой. Будут полезны массажи, обливания прохладной водой или просто обтирания влажным полотенцем, прогулки. Даже когда на улице прохладно, не стоит запирать детей дома, лучше просто сократить время пребывания на улице.

Фото с сайта detkiexpert.ru

Очень хорошо, если воздух в комнате, где спит ребенок, не будет сухим, раздражающим горло и нос. Можно воспользоваться увлажнителями воздуха, либо ежедневно мыть пол, но не стоит увлекаться чистящими средствами: вреда от них будет больше, чем пользы, ввиду их агрессивного состава.

Со временем, когда иммунитет ребенка окрепнет, он будет болеть значительно меньше, поэтому, запаситесь терпением и помогите вашему крохе сохранить здоровье на долгие годы.

