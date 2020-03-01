Здоровье поджелудочной железы и возможные осложнения

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Поджелудочная железа (ПЖ) является жизненно важным органом, который выполняет пищеварительную и эндокринную функцию

Но прежде чем узнать, как правильно позаботиться о ней, полезно знать, как она работает.

ПЖ представляет собой листообразную железу длиной около 20 см и диаметром 3–4 см. Поджелудочная расположена в нижней части желудка, поэтому она и носит такое название. Она выполняет как эндокринные, так и экзокринные функции.

Фото с сайта med.vesti.ru

Эндокринная секреция - это гормон инсулин, глюкагон и соматостатин (первые два гормона регулируют уровень сахара в крови, который является одной из основных функций ПЖ).

Экзокринная функция, в свою очередь, связана с секрецией пищеварительных ферментов. Наиболее важными из них являются: панкреатин, липаза (расщепляет белки), амилаза (превращает крахмалы в сахара) и протеаза (расщепляет белки). Поэтому люди с нарушенной экзокринной функцией страдают расстройством желудка, отеками и выделением газов.

Причины дисбаланса ПЖ

Наследственность и недоедание играют ключевую роль при заболеваниях ПЖ, которая является чрезвычайно чувствительным органом. Другие причины дисбаланса включают: высокий уровень стресса, повышенное потребление сладких продуктов, неправильное распределение пищи, длительное использование определенных лекарств (жаропонижающие средства, сульфонамиды, нестероидные противовоспалительные препараты, диуретики, обезболивающие), аутоиммунные заболевания и другие.

Даже небольшой дисбаланс в работе этого органа сигнализирует нам о том, что нам нужно работать над профилактикой, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.

Основным заболеванием, связанным с нарушением функции ПЖ, является панкреатит - он часто развивается после травмы, которая может быть как эмоциональной, так и физической, но также и после длительного употребления алкоголя. В качестве психологической причины панкреатита рассматривается перегрузка ежедневными бытовыми задачами.

Основными симптомами панкреатита являются:

- острая боль в верхней части живота, идущая в спину;

- тошнота и рвота;

- медленное пищеварение - ощущение сытости через несколько часов после еды;

- лихорадка;

- влечение к алкоголю и сладкому;

- желтуха;

- учащенное сердцебиение.

Фото с сайта pixabay.com

Дисгликемия развивается при гипофункции ПЖ, которая характеризуется низким уровнем сахара в крови, а также расстройствами пищеварения, желчью и функцией печени, а также дефицитом цинка, хрома и витаминов группы В. Она часто бывает связана с нарушением функции надпочечников и предменструальным синдромом.

Дисгликемия также является основным фактором при кандидозе.

Симптомы дисгликемии:

- резкое падение уровня сахара в крови;

- судороги;

- головокружение;

- головная боль;

- затуманенное зрение;

- трудность в концентрации;

- спутанность сознания.

Сахарный диабет (СД) является одной из наиболее серьезных проблем со здоровьем в результате дисфункции ПЖ, и пациенты с этим диагнозом часто страдают от сопутствующих заболеваний.

Основными симптомами СД являются:

- завышенный уровень сахара в крови;

- частое мочеиспускание;

- постоянная жажда.

Главная рекомендация при остром панкреатите - немедленно обратиться к врачу!

Избегайте употребления зеленого, черного чая и газированных напитков.

Пейте больше воды - около 40 мл на кг веса.

Добавьте больше клетчатки в меню - фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, сырые орехи.

Потребляйте щелочные продукты и напитки - миндаль и миндальное молоко, лимон и домашний лимонад, кокосовую воду, щелочную воду, шпинат, огурцы, брокколи, авокадо, сельдерей, семена.

Обеспечьте достаточное количество белка в своем меню - мясо, рыба, яйца, йогурт, а также в рационе на растительной основе - сочетание бобовых и злаков в усваиваемой форме (предварительно замоченной).

Ставка на богатые антиоксидантами продукты, такие как морковь, красный перец, петрушка и многое другое.

Рекомендации по дисгликемии

Ешьте регулярно.

Включайте белок в каждый прием пищи.

Добавляйте 1 ч.л. в день корицы в еду.

Увеличьте потребление темно-зеленых листьев - петрушки, укропа, рукколы, базилика, мяты, шпината, крапивы, валерианы и других.

Рекомендации по СД

Подчеркните продукты с низким гликемическим индексом - 100% цельнозерновой хлеб, овсянка и овсяные отруби, твердая пшеница, булгур, ячмень, батат, кукуруза, чечевица, горох, несладкие фрукты и овощи.

Включите в меню больше рыбы, а также овощи, богатые омега-3 жирными кислотами (брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста), включая масло примулы вечерней или сельдерея, желтки, чистое коровье масло (топленое масло), кокосовое масло и многое другое.

Употребляйте продукты, содержащие инсулиноподобные вещества, такие как артишок, брюссельская капуста, зеленая фасоль, свежий чеснок и лук, спирулина и пивные дрожжи.

ПЖ - это чувствительный орган, и нелегко составить правильное меню, когда его функции нарушены. Поэтому делайте упор на профилактику, особенно если у вас есть предрасположенность к болезням ПЖ.

Полезные продукты для профилактики болезней ПЖ

Фото с сайта pixabay.com

Овощи - артишок, спаржа, зеленые листья, свекла, капуста, сельдерей, стручковая фасоль, гречка, лук, пастернак, горох, шпинат, помидоры, репа.

Орехи, зерно и семена - льняное семя, сельдерей, миндаль, ячмень, коричневый рис, овсянка и овсяные отруби, тыквенные семечки, семена подсолнечника, пшеничные отруби и ростки.

Фрукты - яблоки, абрикосы, инжир, черника, финики, папайя, ананас, сливы, клубника.

Пищевые добавки.

Пробиотики и пищеварительные ферменты.

Рыбий жир.

Хром (в основном при СД).

Витамины - комплекс А, В, витамин С (с биофлавоноидами), витамин Е.

Минералы - магний, цинк, селен.

Для правильного функционирования ПЖ важно поддерживать регулярное и правильное питание, избегать ночного и позднего приема пищи, хорошо спать и регулярно заниматься физическими упражнениями.

