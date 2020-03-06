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В России за сутки зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

16:09 6.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в оперативном штабе.

Один случай заражения коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Нижнем Новгороде, пять — В Москве.

Отмечается, что все новые заразившиеся приехали из Италии. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, все находятся под медицинским наблюдением.

Состояние болеющих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу на данный момент включает 11 стран, после посещения которых гражданам придется "самоизолироваться" на 14 суток. В него вошли: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США.

"Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на горячую линию и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней", - сообщили "Интерфаксу" на горячей линии.

Все прибывшие из вышеназванных 11 стран обязаны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов. Больничный лист должен быть доставлен курьером на дом. 

По последним данным, общее число заболевших Covid-19 в мире превысило 100 тысяч, 3405 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 20:11
Гость: Ну

Все!
06.03.2020, 20:04
Гость: Борьба столичных чиновников с Короновирусом

Столичные власти приобрели детские маски «Берегиня», которые в розницу продавались по 4 российских рубля за штуку, вдвое дороже, а затем направили в аптеки, где их цен выросла уже до 12 российских рублей за штуку.
Вот это я понимаю навар.
06.03.2020, 19:44
Гость: stalker

Я не понимаю какими идиотами надо быть ,чтобы сознательно ехать в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Заразятся там, потом на Родину прутся. За такую безответственность по шее давать надо.
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