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В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

19:43 15.03.2020
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За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Трое заболевших находятся в Московской области, один ‒ в Тюменской. Все они ‒ граждане России, недавно вернувшиеся из Италии, Франции, Испании и Швейцарии.

Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, пишут "Ведомости".

С учетом новых случаев заболевания число инфицированных коронавирусом в России выросло до 63, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая и один ‒ итальянец.

Также в Россию были эвакуированы трое пассажиров лайнера Diamond Princess с коронавирусом. Они не учитываются в общей статистике, поскольку заболевание у них было диагностировано на территории Японии.

 

Темы: Коронавирус
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