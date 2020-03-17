«Инвитро» заявила о готовности проводить анализы на коронавирус

20:45

Частная медицинская компания «Инвитро» объявила о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19.

В данный момент проводится закупка необходимых тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске, сообщает пресс-служба компании.

Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Срок выполнения исследования составит от 2 рабочих дней.