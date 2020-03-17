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«Инвитро» заявила о готовности проводить анализы на коронавирус

20:45 17.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Частная медицинская компания «Инвитро» объявила о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19.

В данный момент проводится закупка необходимых тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске, сообщает пресс-служба компании.

Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Срок выполнения исследования составит от 2 рабочих дней.

Темы: Коронавирус
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