Секс во время беременности - можно или нельзя? Меры предосторожности

21:40

Результат любви двух любящих сердец – это появление третьей жизни

Но очень часто будущие родители задаются вопросом о том, как же быть с интимными отношениями в этот период.

Мнения на этот счет расходятся: одни убеждены, что занятия сексом в «интересном» положении полезны не только для получения положительных эмоций, но и подготовки половых органов женщины к процессу родоразрешения, другие же твердят о том, что занятия любовью могут спровоцировать выкидыш или быть причиной преждевременных родов. Вся правда об интимной жизни беременной пары к вашему вниманию.

I триместр: секс по настроению и самочувствию

С самых первых дней развития беременности в организме женщины происходят глобальные изменения на гормональном уровне. Многие барышни в положении начинают испытывать сильнейший токсикоз, молочные железы набухают и могут появиться болезненные ощущения при прикосновениях, кроме этого меняется настроение.

И хотя фигура практически не изменилась, но состояние женщины совсем не располагает к любовным утехам. Мужчина должен с пониманием отнестись к своей половинке и не настаивать на исполнении супружеского долга. Особенно не рекомендуется заниматься сексом на начальной стадии именно в те дни, на которые припала бы менструация в случае, если беременность не наступила.

II триместр: «Секс? О, да!»

Начиная с четвертого месяца беременности (возможно и раньше), токсикоз плавно сходит на нет, животик не такой большой, а женщина уже полностью осознала и свыклась со своим положением. Как раз в эти дни будущая мама просто расцветает и интимные отношения между супругами переходят в активную фазу.

Такое состояние обусловлено тем, что к половым органам увеличивается приток крови, в результате чего эрогенные зоны становятся сверхчувствительными. Только позицию должна выбирать женщина, чтобы не чувствовать ни малейшего дискомфорта. Стоит избегать глубокого, резкого введения и сильного давления на живот.

Многие женщины испытывают очень яркие оргазмы, а мужчины, вдохновленные своими успехами, не отказываются постичь разнообразные грани интимной жизни. Полученное удовольствие от секса способствует укреплению отношений между супругами и дарит обоим положительные эмоции.

III триместр: придется подождать

На последнем триместре беременности плод активно растет, все внутренние органы женщины подвержены давлению растущей матки, поэтому желание к любовным утехам угасает. У будущих мамочек начинается так называемый «период гнездования», когда все мысли в голове только о том, как обустроить свое гнездышко и подготовиться к появлению крохотули на свет.

Но есть и исключения, поэтому если медицинских противопоказаний нет и очень хочется, то почему бы и нет! Позиция «сбоку» или «женщина на кровати, мужчина на полу на коленях» вполне подойдет, но опять же неглубоко и очень аккуратно.

Правда, за 4-5 недель до предполагаемой даты родов лучше не рисковать и отказаться от интима. А если 40 недель пролетели, а малыш не торопится к вам на встречу, то врачи даже рекомендуют занятия любовью.

Опасность для малыша

Будущие родители (как женщины, так и мужчины) боятся вступать в интимные отношения из-за страха навредить малышу. Что же на самом деле чувствует кроха, находясь у мамы в животике, когда мама и папа занимаются любовью?

В действительности малыш может и не догадываться, что происходит, ведь вокруг надежная защита: пузырь, стенка матки и слизистая пробка не позволят вам добраться до него, а толчки амортизируются околоплодными водами.

Зато наслаждение, испытываемое мамой, провоцирует выработку гормонов счастья, которые передаются и ребенку. К половым органам женщины усиливается приток крови, что обеспечивает дополнительное количество кислорода для малыша и благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. А сокращения во время оргазма подобны сеансу массажа для крохи. Как видите, занятия любовью никакого вреда будущему малышу нанести не могут.

Ограничения и запрет

Конечно, в любом правиле есть исключения и существуют случаи, в которых стоит отказаться от интимных отношений ради блага будущего ребенка:

- выкидыши в предыдущих беременностях – возможно повторение;

- угроза выкидыша или заблаговременных родов – в начале беременности и за 3-4 недели до родов;

- кровянистые выделения во время или после секса – появление любых нетипичных выделений должно стать основанием для обращения в больницу;

- матка находится в тонусе – сокращение матки во время секса может спровоцировать начало родовой деятельности;

- предлежание плаценты – опасно возникновением кровотечений в случае глубоких проникновений во время занятий любовью;

- многоплодная беременность – при вынашивании двух и более малышей после 20 недели лучше воздержаться от интимной близости;

- излитие околоплодных вод – в этом случае кроха теряет защиту от инфекций;

- инфекции половых путей у будущего папы – существует риск инфицирования малыша.

У каждой женщины процесс вынашивания ребенка протекает по индивидуальному сценарию. Поэтому если нет медицинских противопоказаний, то всё в ваших руках! Сексуальная жизнь в интересном положении позволяет женщине не только чувствовать себя желанной и любимой, но и способствует облегчению процесса родов.

Фото с сайта pixabay.com

