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Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные

14:11 25.03.2020

При ближайшем рассмотрении, секрет такого малого колличества заболевших россиян можно раскрыть

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей. И она единственная обнаружила так мало заболевших при таком количестве проведенных анализов. Однако, при ближайшем рассмотрении, секрет россиян можно раскрыть.


Фото с сайта pixabay.com

Если посмотреть на карту, где отмечены все случаи заболевания коронавирусом, становится ясно, что одна страна выделяется среди остальных. В России необычно мало заразившихся - всего 438 на население в 144 миллиона.

Такое небольшое количество заразившихся мы видим лишь в странах, где практически никого не проверяют на коронавирус. Но Россия находится на вершине рейтинга по числу проведенных анализов: 163 529.

Это тем более странно, что Россия - соседка Китая и поддерживает тесный контакт с Ираном, а россияне с удовольствием ездят в Италию. Авиасообщение с этими странами работало вплоть до середины марта.

«Либо им сильно повезло, и они каким-то образом избежали заразы, либо они просто лгут», - заявляет Нильс Страндберг (Nils Strandberg), бывший директор государственного института сывороток.

Наверное, все это действительно слишком хорошо, чтобы быть правдой. И речь идет не только о затруднениях с российскими тестами. Дело в целом ряде проблем, которые проявились на примере коронавируса и продемонстрировали, что в современной России сейчас работает хорошо, а что не очень.

Что сделала Россия?

Уже 21 января сибирский государственный научно-исследовательский центр «Вектор» разработал и зарегистрировал первую тест-систему для выявления коронавируса.

В тот момент в Китае был зарегистрирован всего 291 случай заражения. По сравнению с другими странами россияне оказались ближе всех к очагу новой болезни. Они быстро закрыли длинную сухопутную границу с Китаем, отменили все поезда, а авиаперелеты оставили только до Москвы, где всех прилетавших проверяли. Также в Москве начались проверки строительных площадок с китайскими рабочими.

Людей, которые возвращались домой из Уханя, помещали на карантин, - как и множество приезжающих из Европы. В Москве запустили новую городскую систему распознавания лиц, чтобы следить за тем, что они остаются дома. В противном случае им грозило до пяти лет тюремного заключения.

Как и в Китае, в России срочно построили две новые больницы, которые через пару недель уже могли принимать заболевших.

Все было под контролем, как сказал Путин в прошлый вторник: «Нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России».

Но затем несколько еще свободных российских СМИ начали расследования.

В сто раз менее чувствительный тест

Все началось с медицинского издания. В течение недели специализированный сайт PCR News безуспешно пытался получить ответы на некоторые вопросы о тесте на коронавирус от Роспотребнадзора и центра «Вектор».

Именно из-за оперативности разработки теста некоторые моменты системы контроля не были учтены. Но самое серьезное: чувствительность теста составляет всего 105 копий РНК на миллиметр.

РНК - это генетический материал, по которому можно распознать вирус, соответствующий ДНК у людей и животных.

Другие подобные тесты, по информации PCR News, имеют чувствительность 103 копий РНК на миллиметр. Другими словами, тест «Вектора» в сто раз менее чувствителен, чем те, которыми пользуемся мы в Европе.

Это значит, что человек должен быть болен гораздо сильнее, чтобы это показал российский тест, разработанный «Вектором». На практике это делает его бесполезным в случае, если еще нет серьезных симптомов, сказал инфекционист Алексей Яковлев изданию «Новая газета».

«Вот почему официальное число зараженных у нас настолько меньше, - пояснил Алексей Яковлев, который до недавнего времени был главным врачом санкт-петербургской Боткинской больницы. - Обычно в Санкт-Петербурге во время эпидемии ситуация примерно соответствует тому, что происходит в Финляндии. А сейчас у нас заболевших в десять раз меньше».

В Финляндии 626 заразившихся. В близлежащем Санкт-Петербурге - всего 16. И там, и там население составляет примерно 5 миллионов.

Тесты пропадут

Были также разработаны два других российских теста с большей чувствительностью. На подходе третий. Но из-за проблем с бюрократией их никак не разрешают использовать, сообщила одна из компаний.

Поэтому сейчас все анализы отправляются в новосибирский «Вектор», куда из Москвы лететь несколько часов. Это означает, что многие результаты вернутся слишком поздно, тогда как другие вообще пропадут, говорят представители профсоюзной организации «Альянс врачей».

В то же время, по словам PCR News, бюрократия мешает другим лабораториям перепроверять тесты «Вектора» на ошибки. Между тем, например, в США уже обнаружили и исправили ошибки в первом созданном там тесте на коронавирус.

Тест «Вектора», однако, одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а значит, с ним все должно быть в порядке, считает профессор Йенс Лундгрен (Jens Lundgren), главный врач инфекционного отделения копенгагенской Национальной больницы.

«Но все, конечно, зависит от того, кого именно тестирует Россия», - говорит Йенс Лундгрен, которого тоже удивляет малое количество зараженных.

Рост числа пневмоний

До сих пор Россия в первую очередь проверяла людей, у которых были явные симптомы, а также прибывших из стран повышенного риска. Удивительно, однако, что лишь на прошлой неделе начали проверять пациентов, попавших в больницу с воспалением легких, сказал Александр Чепурнов Siberian Times. Он один из ведущих вирусологов России и сам раньше работал на «Вектор».

«Я не уверен, что они проверяют достаточно много людей», - говорит он.

В этот раз в январе в Москве было на 37% больше пневмоний, чем в январе прошлого года. В одной из московских больниц даже переоборудовали несколько отделений, чтобы она могла вместить 240 дополнительных коек для пациентов с воспалением легких, рассказали представители профсоюзной организации «Альянс врачей» в видео на Ютубе.

Больницы Санкт-Петербурга тоже сообщали, что под завязку заполнены пациентами с пневмонией и гриппом.

Неизвестно, есть у этих многочисленных больных коронавирус, но даже если и есть, это вовсе не обязательно означает, что государство специально скрывает число зараженных.

Объяснение может быть проще: местные власти просто не сообщают выше, сколько у них зараженных коронавирусом и сколько из них умерли, считает Джудит Твигг (Judyth Twigg), профессор политологии из Университета содружества Виргинии: «Когда вы работаете в системе с мощной центральной властью и вертикальным устройством, вы не особенно стремитесь сообщать плохие новости наверх».

В Москве сейчас закрыты все школы, и людей призывают работать из дома. Но в час пик в метро сесть вам все равно не удастся.

Автор: Эмиль Роттбёлль

Оригинал публикации: Rusland har testet 163.000 for coronavirus og fundet færre smittede end alle andre – der er noget helt galt

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение
Источник: ИноСМИ.РУ
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 19:03
Гость: xmyr

Как я смотрю - уже и ваш ненаглядный всполошился - щас гипнотизирует народ по телику.
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Ваши то где труляляши ,на верно в лаборах в поте лица тестируют .А тут целая неделя отпускa и безработные увеличены на 50%. Где уж вам.
25.03.2020, 18:43
Гость: Европеец

Немного вопросов о российской помощи Италии.
...
Пристало 7 самолётов. Привезли помощь в 28 Камазах.
Пристали недалеко от Рима и сейчас идут через всю Италию на север.
Проще - и полезнее бы было пристать только с самолётами без Камазов и пристать рядом с Бергамо (куда едут). Могли бы привезти больше материалов или на 2-3 самолётах.
....
Вывод - получить максимальную пиар выгоду - чтобы вся Италия видела как эта помощь идёт. То же самое как белые Камазы для Донбаса.
У вас есть другое объяснение ?
25.03.2020, 18:31
Гость: Евгений В

Только что прослушал видео лекцию доктора Шишонина – создателя Клуба Бывших Гипертоников. Коронавирус в Италии: в возрасте до 50 лет на 1000человек умерли 2 человека, который имели побочные тяжелые заболевания (50 - 1000/2); далее 60 - 1000/6; 70 - 1000/20; 80 - 1000/96; 90 - 1000/166; старше 90 - 1000/190. При этом до 20 лет не умер ни один человек и переносили эту болезнь на уровне тяжести обычного ОРВ. Доктор считает, что риски заражения довольно велики, особенно если иммунитет человека ослаблен побочными болезнями. Особенно подвержены риску сердечники и гипертоники.
Так что болезнь избирательная и уничтожает в основном не излечимых хронических больных и стариков.
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