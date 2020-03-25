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В Москве утвердили правила лечения коронавируса нового типа на дому

07:52 25.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания.

Как пишет "Интерфакс", лечение на дому будет возможно при соблюдении следующих признаков: температура тела не превышает 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом более 93%, свободное дыхание.

В случае, если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациент госпитализируется. Пациенты также подлежат госпитализации в случае, если они старше 65 лет, при наличии хронических заболеваний, в случае беременности, а также если заболевшие проживают с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения.

В домашних условиях пациентам назначают прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическую терапию (жаропонижающие, парацетамол).

Пациент считается выздоровевшим  - при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.

Также врач должен будет взять тест (мазок из зева и носа) у пациента на коронавирус на дому, если он вернулся из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, если пациент старше 60 лет или имеет хронические заболевания.

Темы: Коронавирус, Москва
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25.03.2020, 17:03
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