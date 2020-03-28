В России за сутки зарегистрировали 228 случаев заражения коронавирусом

12:28

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заражения отмечены в 26 регионах, больше всего их в Москве — 114. Еще 36 человек заболели в Подмосковье. Таким образом, общее число заболевших достигло 1264 человек в 62 регионах.

Выздоровели за минувшие сутки четверо: двое в Тверской области, по одному — в Самарской и Томской. Всего за все время вылечились 49 человек.

В оперштабе подтвердили смерть четвертого пациента с коронавирусом в Москве, о которой сообщалось накануне.

Ранее в субботу в правительстве Оренбургской области сообщили о смерти пятого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти 600 тысяч человек в мире, более 27 тысячи умерли, 131 тысячи выздоровели. В первую тройку по числу летальных исходов входят Италия, Испания и Китай.

В условиях пандемии российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, людей просят оставаться дома.

Повсеместно запрещены массовые мероприятия, закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и другие учреждения. Во всех регионах действует режим повышенной готовности.