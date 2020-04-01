Чем полезнее заниматься - бегом или велосипедом

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Существует 2 вида физической нагрузки: аэробная и анаэробная. Аэробная нагрузка – это кардиотренировки

Аэробные нагрузки улучшают работу сердца, насыщают кровь кислородом, улучшают настроение, укрепляют здоровье и нервную систему.

Список полезных свойств кардионагрузок можно продолжать бесконечно. Но самое главное — это определить для себя, какой вид подходит нашему организму, какие занятия подходят под наш темперамент, чем комфортней лично нам будет заниматься.

Виды кардио

Бег. Польза

Велосипед. Польза

Минусы бега

Минусы велосипеда

Вывод

Виды кардио

Видов кардионагрузок большое количество. Это может быть и плавание, и контактные виды спорта, и танцы.

В общем, все активности, которые повышают пульс и заставляют нас двигаться. Но в этой статье мы рассмотрим 2 вида кардио, их эффективность, пользу и вред для здоровья.

Бег. Польза

1) За счет того, что бег задействует больше мышц, он более энергозатратен. Увеличивается кровоток, улучшается обмен веществ. Из-за этого процесс похудения происходит гораздо быстрее. За час пробежки можно сжечь в среднем около 500-700 калорий.

2) Занятие бегом доступно в любое время дня и в независимости от погоды, климатических и ландшафтных условий. Можно бегать по горам, лесам, тропинкам и тротуарам. Главное желание и внутренний настрой.

3) Бег помогает держать в тонусе не только мышцы ног, но и рук, пресса, спины.

Даже 30 минутной утренней пробежки вполне хватит, чтобы зарядить организм энергией на целый день.

4) Развитие выносливости. Во время бега выносливость прокачивается очень эффективно. Сердце качает кровь ко всем органам, легкие работают без перерыва, тем самым создают потенциал для наращивания физической силы.

5) Заряжает организм кислородом. В том числе и мозг. Тем самым дает возможность яснее мыслить, грубо говоря «проветривает голову».

Помимо этого, укрепляет сердце и сосуды, что снижает риск возникновения инфаркта и инсульта. Сердце активно качает кровь и не дает накапливаться в организме шлакам.

6) Интенсивное потоотделение во время бега способствует выведению токсинов через поры. Существует так же мнение, что люди, которые регулярно занимаются спортом не пахнут пОтом.

7) Бег доступен по карману каждому и не требует специальной экипировки. Самое главное - подобрать беговые кроссовки.

8) Приятный бонус для девушек – отсутствие целлюлита. За счет поступления кислорода в организм, кожа обновляется и становится эластичной и упругой.

Велосипед. Польза

1) Щадящая нагрузка на опорно-двигательный аппарат (меньше вероятности получить травму колена или голеностоп), улучшает подвижность суставов.

2) Совместить приятное с полезным. На велосипеде можно проехать большое расстояние, насладиться живописными местами. На велосипеде можно кататься целый день, и совершенно не почувствовать усталости.

Также большинство работающих граждан ездят на работу на велосипеде. Прекрасная возможность избежать пробки и экономия на бензине. Главное - подобрать удобное кресло и настроить руль на нужном уровне, чтобы поездка не превратилась в пытку.

3) В отличие от бега, велосипед будет полезен людям с ожирением и критически большой массой тела, поскольку минимизирует давление на позвоночник и колени. Нагрузка распределяется равномерно и делает процесс похудения плавным и более приятным.

4) Хорошо укрепляет мышцы ног. Эффективно борется с целлюлитом и дряблостью кожи.

5) Есть возможность регулировать нагрузку за счет переключения скоростей.

6) Отличная кардионагрузка. Легкие работают на полную мощность и насыщают кровь кислородом. Укрепляется сердечно-сосудистая система.

7) Профилактика варикозного расширения вен. За счет вращательных движений кровь в венах начинает циркулировать и не застаивается.

Минусы велосипеда

Доступность. Не каждый может позволить себе приобрести велосипед и оборудование к нему (каска, наколенники и пр). К тому же необходимо подобрать велосипед в зависимости от дороги, на которой он будет эксплуатироваться.

Сезонность. Зимой или в дождливую погоду на велосипеде особо не покатаешься.

Падение. Падение с велосипеда может оказаться куда более серьезным нежели падение во время пробежки. От ссадин и синяков до перелома костей.

Похудение. В отличие от бега, похудение от велотренажеров происходит медленнее, за счет того, что нагрузка менее интенсивная, но не менее приятная.

ПДД. Необходимо знать правила дорожного движения, в частности, если велопрогулка осуществляется в черте города.

Минусы бега

- Большой риск получение травмы колена.

- Неправильная техника, а также неправильно подобранная обувь могут нанести непоправимый ущерб организму.

- Бег подходит для подготовленных. Не подходит для людей с большой массой тела, травмы опорно-двигательного аппарата., варикозное расширение вен. Поэтому изначально таким людям рекомендуется заняться спортивной ходьбой, далее пересесть на велосипед и, когда вес стабилизируется и уменьшится можно постепенно начинать бегать.

- При плоскостопии. За счет «тряски» происходит большая нагрузка на стопы.

- При беременности – высока вероятность выкидыша или кровотечения. В отличие от бега, велосипедом можно заниматься беременным. Главное - следить за пульсом, избегать перегрева организма, пить много жидкости и не допускать перетренированности.

- Бег на длинной дистанции может быстро наскучить. Поэтому важно придумать для себя интересный маршрут. Так же можно закачать динамичную музыку или аудиокнигу в телефон.

Вывод

Как видно, плюсов бега и велосипеда гораздо больше нежели минусов. И первый и второй вид нагрузки благоприятно влияет на организм, наполняет движущей силой, улучшает сопротивление стрессу, улучшает настроение и работоспособность. Это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, болезней, связанных с давлением, головным мозгом.

Вообще, в идеале сочетать бег и педалирование. К примеру, занятие на велосипеде помогает снять нагрузку с колен и голеностоп, улучшает циркуляцию крови в них, ускоряет процесс восстановления

К тому же сочетание этих видов спорта внесет разнообразие в тренировочный процесс.

В последнее время власти города и простые активисты устраивают спорт эвенты для любителей бега и катания на велосипедах. Составляют маршруты, квесты, символические призы. Это прекрасная возможность заниматься спортом в удовольствие и знакомиться с новыми людьми, общаться и обмениваться опытом.

Фото с сайта pixabay.com

