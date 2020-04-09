Аппендикс - все, что нужно знать

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Внезапное воспаление или отек аппендикса называется аппендицитом

В течение многих лет ученые не были уверены в надобности аппендикса для организма. Теперь стало известно, что он помогает производить иммуноглобулины - вещества, которые являются частью иммунной системы. Иммуноглобулины вырабатываются во многих частях тела, поэтому удаление аппендикса, по-видимому, не приводит к проблемам с иммунной системой.

Аппендицит редко приводит к летальному исходу из-за использования антибиотиков и безопасной операции. Состояние затрагивает 1 из 15 человек и поражает мужчин больше, чем женщин. Частота возникновения аппендицита уменьшается с возрастом и этот недуг почти никогда не затрагивает маленьких детей или пенсионеров. Он чаще всего встречается у людей в возрасте от 10 до 30 лет.

Причины

Воспаление червеобразного отростка обычно является результатом закупорки, вызывающей инфекцию. Аппендицит может возникнуть, когда аппендикс заблокирован затвердевшей массой кала или инородным телом в кишечнике. Эта блокировка может вызвать воспаление червеобразного отростка напрямую и может стимулировать бактериальную инфекцию.

Блокировка может также возникнуть, если лимфатические узлы в аппендиксе набухают. Менее распространенными причинами закупорки являются семена овощей и фруктов, желудочные черви.

У пожилых людей аппендицит иногда вызывается опухолью толстой кишки.

Симптомы и осложнения

Ранние симптомы острого аппендицита:

• запор, диарея или газы;

• тупая боль, начинающаяся вокруг пупка, переходящая в острую боль в нижней правой части живота - это происходит в течение примерно 2 часов;

• мигрирующая боль (боль, которая смещается) - это происходит в 50-60% случаев;

• потеря аппетита;

• температура (от 37 ° C до 39 ° C);

• тошнота и рвота;

• нежность при надавливании в нижней правой части живота; Хорошим показателем аппендицита является болезненность отскока (это означает, что болит меньше, когда пальцы надавливают на нежную область, чем когда внезапно прекращается давление).

• Это классические симптомы, общие для подростков и молодых людей. У младших детей боль менее локализована и не может быть никаких чувствительных точек. У пожилых людей боль обычно меньше.

Симптомы более позднего аппендицита включают в себя:

• вздутие живота и ригидность;

• боль в правой части живота при надавливании на левую сторону.

Это признаки того, что воспаление распространилось на брюшную полость или брюшину. При отсутствии лечения аппендицит будет проходить от легких до тяжелых симптомов. Когда инфекция достигает этой стадии, она называется перитонитом, который опасен для жизни, и к врачу следует немедленно обратиться.

В течение первых 24 часов после появления первых симптомов у 90% людей развивается воспаление. У некоторых пациентов воспаление сопровождается некрозом («гибелью ткани») червеобразного отростка, что повышает риск перфорации червеобразного отростка.

Большая опасность при аппендиците - разрыв или перфорация червеобразного отростка. Все воспалительные агенты и бактерии в аппендиксе разливаются в брюшную полость, вызывая тяжелый перитонит. Иногда наблюдается легкий перитонит еще до того, как аппендикс разорвется.

Иногда масса рубцовой ткани образует абсцесс вокруг аппендикса. В некотором смысле это снижает риск, поскольку изолирует брюшную полость от опасного гноя внутри. Это, как правило, усложняет операцию, однако часто требует двух операций.

Диагностика

Если вы считаете, что у вас аппендицит, немедленно обратитесь к врачу. Избегайте слабительных, потому что они могут спровоцировать немедленный разрыв.

Аппендицит, как правило, является клиническим диагнозом и должен определяться врачом. Врач проведет ряд анализов, которые также могут предоставить информацию о степени и месте воспаления. После физического осмотра может быть сделан анализ крови на наличие инфекции. Врач также может взять образец мочи, чтобы исключить инфекцию мочевых путей, потому что симптомы могут быть похожи на симптомы аппендицита.

Иногда проводится ультразвуковое исследование, чтобы помочь с диагнозом. КТ брюшной полости иногда требуется людям, когда другие анализы не дают четких результатов.

Другие заболевания, которые можно спутать с аппендицитом, включают колит, болезнь Крона, гастрит, гастроэнтерит, трубную беременность и проблемы с яичниками.

Лечение и профилактика

Хирургия - единственное лечение острого аппендицита. Аппендикс часто удаляется (аппендэктомия) в течение нескольких часов после постановки диагноза. Аппендэктомия - довольно простая операция, даже если аппендикс уже разорван. Антибиотики будут назначены до операции и могут приниматься после операции, если бактерии попадут в брюшную полость во время процедуры.

Некоторые хирурги в настоящее время делают менее инвазивную форму аппендэктомии, называемую лапароскопической аппендэктомией, когда аппендикс удаляется через небольшую трубку, оставляя крошечный шрам.

В зависимости от типа процедуры, некоторые люди могут встать с кровати в тот же день. В большинстве случаев разрез заживает в течение от нескольких дней до недели.

Фото с сайта lhealth.ru

