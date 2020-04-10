]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и преподавателей

14:25 10.04.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео
Материалы по теме:

Число заболеваний коронавирусной пневмонией Covid-19 за последние дни в Москве увеличивается. На 10 апреля в московских стационарах проходят лечение более 6,5 тыс. больных коронавирусом. Столичные больницы и "скорая" уже работают на пределе.

Сейчас с коронавирусной инфекцией в Москве борются больше трети всех работников здравоохранения столицы - около 40 тысяч человек.

Это число будет увеличено, если того потребует ситуация. Президент России Владимир Путин поручил привлечь к борьбе с коронавирусом студентов медицинских вузов и преподавателей. Распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

Министерству здравоохранения поручено организовать работу по привлечению студентов медицинских вузов и колледжей, аспирантов, ординаторов, докторантов медвузов, а также преподавательский состав к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

В Минздраве уже готов приказ о том, кто будет бороться с коронавирусом, когда медперсонала будет катастрофически не хватать, сообщает Newsru.com. В документе под названием "Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой короновирусной инфекции COVID-19" говорится, что "под ружье" против Covid-19 выставят в случае необходимости не только всех действующих врачей, но и еще около 40 тысяч не закончивших обучение студентов, ординаторов и т.д.

Согласно приказу, к оказанию медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией могут привлекаться профильные медработники и врачи других специальностей после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). К лечению могут быть привлечены студенты-медики (окончившие минимум три курса), а также "педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста или прошедшие аккредитацию специалиста, допущенные к медицинской деятельности".

К лечению пациентов с Covid-19 после экспресс-курсов будут привлечены и "лица, имеющие медицинское образование, но не работавшие по специальности более пяти лет, в соответствии с ранее полученной специальностью". Все они должны быть трудоустроены в больницы. Ординаторы также после прохождения курсов будут зачисляться в штат в должности врачей-стажеров.

Студенты медвузов, отучившиеся не менее трех курсов, и старшекурсники медколледжей будут назначаться на должности специалистов со средним медицинским образованием для работы под контролем старшей медсестры.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2020, 17:33
Гость: 1

развалить медицину и сделать ставку на дармовую рабочую силу-это по -президентски
10.04.2020, 17:07
Гость: Хмы

Депутаты ЕР и успешные мэнэдЖоры не оправдали надежд?
10.04.2020, 17:01
Гость: студентов и преподавателей

А почему не призвать к борьбе с коронавирусам высокооплачиваемых и высококвалифицированных врачей из частных клиник и медцентров?Или это их не касается?
Все комментарии (22)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации