Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и преподавателей

14:25

Число заболеваний коронавирусной пневмонией Covid-19 за последние дни в Москве увеличивается. На 10 апреля в московских стационарах проходят лечение более 6,5 тыс. больных коронавирусом. Столичные больницы и "скорая" уже работают на пределе.

Сейчас с коронавирусной инфекцией в Москве борются больше трети всех работников здравоохранения столицы - около 40 тысяч человек.

Это число будет увеличено, если того потребует ситуация. Президент России Владимир Путин поручил привлечь к борьбе с коронавирусом студентов медицинских вузов и преподавателей. Распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

Министерству здравоохранения поручено организовать работу по привлечению студентов медицинских вузов и колледжей, аспирантов, ординаторов, докторантов медвузов, а также преподавательский состав к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

В Минздраве уже готов приказ о том, кто будет бороться с коронавирусом, когда медперсонала будет катастрофически не хватать, сообщает Newsru.com. В документе под названием "Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой короновирусной инфекции COVID-19" говорится, что "под ружье" против Covid-19 выставят в случае необходимости не только всех действующих врачей, но и еще около 40 тысяч не закончивших обучение студентов, ординаторов и т.д.

Согласно приказу, к оказанию медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией могут привлекаться профильные медработники и врачи других специальностей после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). К лечению могут быть привлечены студенты-медики (окончившие минимум три курса), а также "педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста или прошедшие аккредитацию специалиста, допущенные к медицинской деятельности".

К лечению пациентов с Covid-19 после экспресс-курсов будут привлечены и "лица, имеющие медицинское образование, но не работавшие по специальности более пяти лет, в соответствии с ранее полученной специальностью". Все они должны быть трудоустроены в больницы. Ординаторы также после прохождения курсов будут зачисляться в штат в должности врачей-стажеров.

Студенты медвузов, отучившиеся не менее трех курсов, и старшекурсники медколледжей будут назначаться на должности специалистов со средним медицинским образованием для работы под контролем старшей медсестры.