Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет

10:40

Советский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал проводить в интернете «оздоровительные сеансы», похожие на те, что проходили на телевидении в прошлом.

Первый эфир Кашпировский провел на своем YouTube-канале 9 апреля, посвятив его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Во время прямого эфира он в том числе давал свои пояснения по поводу «исцеления».

Он обращался напрямую к зрителям. «Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — заявил он.

Напомним, Кашпировский вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний.

«Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», — рассказал Кашпировский.