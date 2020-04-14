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Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет

10:40 14.04.2020
Анатолий Кашпировский
Скриншот с видео
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Советский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал проводить в интернете «оздоровительные сеансы», похожие на те, что проходили на телевидении в прошлом.

Первый эфир Кашпировский провел на своем YouTube-канале 9 апреля, посвятив его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Во время прямого эфира он в том числе давал свои пояснения по поводу «исцеления».

Он обращался напрямую к зрителям. «Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — заявил он.

Напомним, Кашпировский вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний.

«Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», — рассказал Кашпировский.

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 13:08
Гость: Скептик

После путешествия попа Кирилла с иконкой вокруг Москвы количество заболевших удвоилось.
А после этого шамана чего ждать?
14.04.2020, 12:48
Гость: якобы лечил

Неужели еще есть люди,которые его смотрят? Он в Киево-Печерскую Лавру не мог войти,когда захотел -ничком падал...Видно надеется,что дураки в России не перевелись.
14.04.2020, 12:46
Гость: World

Ну раз этот появился - значит будет обрушение пирамид.
Только сейчас долларовой
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