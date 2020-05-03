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Число новых случаев COVID-19 в России превысило 10,5 тыс.

10:51 3.05.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших за время распространения COVID-19 достигло 134 687.

По данным оперативного штаба, у 50,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

За сутки выздоровели 1 626 человек, с болезнью справились уже 16 639 пациентов. Зафиксировано 58 летальных исходов, таким образом, за время распространения коронавируса от осложнений умерли уже 1 280 человек.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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03.05.2020, 18:11
Гость: Да

НУ, ПУСТЬ БУДЕТ БРАТИСЛАВА С ОКРУГОЙ...ТАМ ВРОДЕ БОЛЬНЫХ ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК..ЗДОРОВЫХ ПОЛЛИМОНА.. :) БЫЛА КАКИМ-ТО КНЯЖЕСТВОМ...ДЛЯ МЕНЯ ЭТО КАК ЗАВОД С ЛЕКАРСТВАМИ..
03.05.2020, 18:10
Гость: ..

Не смешно...
03.05.2020, 18:07
Гость: Да

С точки зрения колбасника этого не понять..а мне колбаса неинтересна вообще...зато нравится большое количество крайне квалифицированных организаций...когда по каждой специальности есть коллеги..

А В МЕЛКОЙ СТРАНЕ ЭТО НЕВОЗМОЖНО..ну нет у вас достаточного для меня количества институтов..

А колбасы лично мне хватает.. :)
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