Число новых случаев COVID-19 в России превысило 10,5 тыс.

10:51

В России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших за время распространения COVID-19 достигло 134 687.

По данным оперативного штаба, у 50,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

За сутки выздоровели 1 626 человек, с болезнью справились уже 16 639 пациентов. Зафиксировано 58 летальных исходов, таким образом, за время распространения коронавируса от осложнений умерли уже 1 280 человек.