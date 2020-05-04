В России часть ограничений сохранится до появления вакцины против COVID-19

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Ряд ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в России сохранится до появления работающей вакцины или эффективных лекарств, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, ограничения будут сниматься поэтапно, но некоторые из них останутся на неопределенный срок. О чем конкретно может идти речь, Мурашко не уточнил.

Он отметил, что вирус будет циркулировать в популяции длительное время, а потому, если снять ограничения одномоментно, то можно войти во вторую волну эпидемии.

Ранее глава Минздрава говорил, что своевременное реагирование на пандемию позволило России "выиграть несколько месяцев" для системы здравоохранения. В ведомстве подчеркивают, что оснований считать ситуацию с коронавирусом в стране стабилизировавшейся пока нет.