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В России часть ограничений сохранится до появления вакцины против COVID-19

08:07 4.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Ряд ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в России сохранится до появления работающей вакцины или эффективных лекарств, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, ограничения будут сниматься поэтапно, но некоторые из них останутся на неопределенный срок. О чем конкретно может идти речь, Мурашко не уточнил.

Он отметил, что вирус будет циркулировать в популяции длительное время, а потому, если снять ограничения одномоментно, то можно войти во вторую волну эпидемии.

Ранее глава Минздрава говорил, что своевременное реагирование на пандемию позволило России "выиграть несколько месяцев" для системы здравоохранения. В ведомстве подчеркивают, что оснований считать ситуацию с коронавирусом в стране стабилизировавшейся пока нет.

Темы: Коронавирус, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 12:54
Гость: "Ограничительные мероприятия — они тоже должны

будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Глава Минздрава подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что "сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения". Он отметил, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.
Министр предупредил, что нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса.

с РИА НОВОСТИ, народ в комментах возмущется
04.05.2020, 12:37
Гость: Когда появится вакцина от фейковых тестов

По статистике европейских стран смертность от короновируса - 10% (Италия, Испания) и более - 15% (Бельгия, Великобритания). То что в РФ смертность 1% не говорит о живучести россиян, а о том, что в РФ считают выдуманных "больных" без признаков (которых более 50% только официально) и если учесть параллель с китайскими тестами, которые дают на 10% правильный результат, то 10% от 145309 (текущее кол-во "зараженных" в РФ) есть 14530, что похоже на истинное кол-во зараженных (нет от маркетологов тестов), 10% (уровень европейской смертности) от 14530 дает 1453, цифру близкую с числу погибших в РФ - 1358.
04.05.2020, 12:19
Гость: gvozd

все это лишь ретрансляция указаний с запада.
поскольку это лишь перевод ЦУ от цк кпсс в фашингтоне, то некоторые детали теряются.
1) лекарства от короны Нет и это было известно с самого начала потому что в американских и австралийских лабораториях где разрабатывались методы перетаскивания вирусов от животных к человеку - неизлечимость короны была отмечена сразу.
это Синтетический вирус и создан Государством.
вызывает тяжелые последствия и самое главное, это ретровирус - он встраивается в днк зраженного человека и оттуда его уже не вытащить никогда.. точно так же как спид.
2) под корону готовится Обязательная вакцинация всего населения. за отказ предусматривается террор Кагала.
однако люди будут соглашаться, потому что будет введен новый вид паспорта без отметки о вакцинации в котором человек будет поражен в гражданских правах - например в праве на свободу передвижения, работу и т.д..
будет внедрен всеобщий цифровой идентификатор без которого будут запрещены любые экономические оперции - даже покупка продуктов.
3) в следствии удушения экономической активности Государством, произойдет массовое обнищание людей и на волне кризиса будет навязан переход к очередному совку, глобальному на этот раз - столь любимому коммуняками.
4) человек будет низведен до состояния скота, без собственности, без прав, без информации, без передвижения - пронумерованное быдло, как скот на ферме.
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