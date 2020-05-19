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Почти треть россиян высказались против вакцинации от коронавируса COVID-19

11:14 19.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Большинство жителей России были бы не против сделать прививку от коронавируса COVID-19 при наличии соответствующей вакцины, говорится в данных опроса, проведенных ВЦИОМ.

Всего за вакцинацию от COVID-19 высказались 59% респондентов. При этом 35% опрошенных считают ненужным прививаться от новой коронавирусной инфекции. 

При выборе вакцины, почти половина готовых прививаться россиян (47%) отдали бы предпочтение отечественной разработке, за зарубежную вакцину высказались лишь 22% опрошенных. Трети респондентов все равно, где будет произведена вакцина.

Обязательное вакцинирование поддерживают 21% опрошенных, за прививку на добровольной основе выступают 70% россиян, 6% россиян считают, что в вакцинации нет необходимости.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 9263 случаев COVID-19, скончались 115 человек, выписались 5921. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 299 941. Из них 76 130 выздоровели, 2837 человека скончались. Проведено более семи миллионов тестов.

Темы: Коронавирус, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 21:31
Гость: Пригожинцу

Распишитесь пожалуйста за 11 рублей и 80 копеек.
19.05.2020, 19:08
Гость: Славику

К тому же находятся "продвинутые" родители(в смысле скудоумные),которые малых детей "колоть" ведут,что в Освенциме.
19.05.2020, 19:05
Гость: alex

ну говорят же, аппетит во время еды приходит) Вот и у них так же. Удалось шаманство, зараза поперла - этот цифровой Ге..ний (?) и воспрял душком. Ааа, у электронного короля биологический опыт проканал! Типа опаньки, вот теперь-то я покажу миру, какой я умный!))Тщеславие никогда еще до добра не доводило. Мечтаю увидеть, как те оставшиеся 500 мильенов поставят его ...ком и напинают куда надобно. Нельзя так делать, Билли!..
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