Почти треть россиян высказались против вакцинации от коронавируса COVID-19

11:14

Большинство жителей России были бы не против сделать прививку от коронавируса COVID-19 при наличии соответствующей вакцины, говорится в данных опроса, проведенных ВЦИОМ.

Всего за вакцинацию от COVID-19 высказались 59% респондентов. При этом 35% опрошенных считают ненужным прививаться от новой коронавирусной инфекции.

При выборе вакцины, почти половина готовых прививаться россиян (47%) отдали бы предпочтение отечественной разработке, за зарубежную вакцину высказались лишь 22% опрошенных. Трети респондентов все равно, где будет произведена вакцина.

Обязательное вакцинирование поддерживают 21% опрошенных, за прививку на добровольной основе выступают 70% россиян, 6% россиян считают, что в вакцинации нет необходимости.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 9263 случаев COVID-19, скончались 115 человек, выписались 5921. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 299 941. Из них 76 130 выздоровели, 2837 человека скончались. Проведено более семи миллионов тестов.