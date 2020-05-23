Чем лечение онкологии в Израиле лучше, чем в странах СНГ
Израиль является одной из первых по популярности страной медицинского туризма. Высокий процент излечения от онкологии, согласно мировому рейтингу, зафиксирован именно в Израиле. Израильская медицинская школа диагноз «онкология» излечила большому количеству людей по всему миру.
Преимущества и особенности лечения онкологии в Израиле
Изучение онкологических заболеваний – одно из наиболее развивающихся направлений израильской медицины. Благодаря этому в клиниках используются самые передовые технологии и эксперты высших уровней. Лечение в израильских клиниках имеет следующие преимущества:
- Высокий уровень специалистов. В стране очень высокие требования к образованию специалистов в медицинской сфере. Помимо этого специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации и стажировки в различных странах.
- Современное оборудование. Благодаря высокому вниманию к медицинской сфере, в клиниках страны используются самые передовые технологии. А в последнее десятилетия все медицинские учреждения были полностью переоборудованы современной техникой.
- Точная диагностика. В Израиле используется молекулярная диагностика, благодаря чему удается определить точный вид заболевания в наиболее короткие сроки. Данный вид диагностики определяет опухоль даже на ранних стадиях, на основе чего удается сформировать наиболее оптимальный вид лечения.
- Постоянный мониторинг развития заболевания. Для корректировки лечения проводится постоянный мониторинг состояния больного, что позволяет провести своевременное изменение направление лечения.
- Стоимость. Лечение в Израиле обходится больным дешевле, чем в других передовых странах с таким же уровнем медицины.
Методы лечения
Грамотно составленная программа лечения и прохождение необходимого курса реабилитации обеспечивают необходимые условия для избавления от онкологии. В клиниках Израиля для этого применяются следующие методы лечения:
- Химиотерапия;
- Таргетная терапия;
- Лучевая терапия;
- Радиохирургия и терапия;
- Г- ормональный курс лечения;
- Операция;
- Трансплантация костного мозга;
- Инновационные методы иммунотерапия.
При запущенном течении болезни осуществляется паллиативное лечение. Данные мероприятия направлены на поддержание состояния пациента, облегчения протекания болезни и продления жизни больного.