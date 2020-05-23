Чем лечение онкологии в Израиле лучше, чем в странах СНГ

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Израиль является одной из первых по популярности страной медицинского туризма

Израиль является одной из первых по популярности страной медицинского туризма. Высокий процент излечения от онкологии, согласно мировому рейтингу, зафиксирован именно в Израиле. Израильская медицинская школа диагноз «онкология» излечила большому количеству людей по всему миру.

Преимущества и особенности лечения онкологии в Израиле

Изучение онкологических заболеваний – одно из наиболее развивающихся направлений израильской медицины. Благодаря этому в клиниках используются самые передовые технологии и эксперты высших уровней. Лечение в израильских клиниках имеет следующие преимущества:

- Высокий уровень специалистов. В стране очень высокие требования к образованию специалистов в медицинской сфере. Помимо этого специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации и стажировки в различных странах.

- Современное оборудование. Благодаря высокому вниманию к медицинской сфере, в клиниках страны используются самые передовые технологии. А в последнее десятилетия все медицинские учреждения были полностью переоборудованы современной техникой.

- Точная диагностика. В Израиле используется молекулярная диагностика, благодаря чему удается определить точный вид заболевания в наиболее короткие сроки. Данный вид диагностики определяет опухоль даже на ранних стадиях, на основе чего удается сформировать наиболее оптимальный вид лечения.

- Постоянный мониторинг развития заболевания. Для корректировки лечения проводится постоянный мониторинг состояния больного, что позволяет провести своевременное изменение направление лечения.

- Стоимость. Лечение в Израиле обходится больным дешевле, чем в других передовых странах с таким же уровнем медицины.

Методы лечения

Грамотно составленная программа лечения и прохождение необходимого курса реабилитации обеспечивают необходимые условия для избавления от онкологии. В клиниках Израиля для этого применяются следующие методы лечения:

- Химиотерапия;

- Таргетная терапия;

- Лучевая терапия;

- Радиохирургия и терапия;

- Г- ормональный курс лечения;

- Операция;

- Трансплантация костного мозга;

- Инновационные методы иммунотерапия.

При запущенном течении болезни осуществляется паллиативное лечение. Данные мероприятия направлены на поддержание состояния пациента, облегчения протекания болезни и продления жизни больного.