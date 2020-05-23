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Чем лечение онкологии в Израиле лучше, чем в странах СНГ

00:15 23.05.2020

Израиль является одной из первых по популярности страной медицинского туризма 

Израиль является одной из первых по популярности страной медицинского туризма. Высокий процент излечения от онкологии, согласно мировому рейтингу, зафиксирован именно в Израиле. Израильская медицинская школа диагноз «онкология» излечила большому количеству людей по всему миру.

Преимущества и особенности лечения онкологии в Израиле

 

Изучение онкологических заболеваний – одно из наиболее развивающихся направлений израильской медицины. Благодаря этому в клиниках используются самые передовые технологии и эксперты высших уровней. Лечение в израильских клиниках имеет следующие преимущества:

- Высокий уровень специалистов. В стране очень высокие требования к образованию специалистов в медицинской сфере. Помимо этого специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации и стажировки в различных странах.

- Современное оборудование. Благодаря высокому вниманию к медицинской сфере, в клиниках страны используются самые передовые технологии. А в последнее десятилетия все медицинские учреждения были полностью переоборудованы современной техникой.

- Точная диагностика. В Израиле используется молекулярная диагностика, благодаря чему удается определить точный вид заболевания в наиболее короткие сроки. Данный вид диагностики определяет опухоль даже на ранних стадиях, на основе чего удается сформировать наиболее оптимальный вид лечения.

- Постоянный мониторинг развития заболевания. Для корректировки лечения проводится постоянный мониторинг состояния больного, что позволяет провести своевременное изменение направление лечения.

- Стоимость. Лечение в Израиле обходится больным дешевле, чем в других передовых странах с таким же уровнем медицины.

Методы лечения

 

Грамотно составленная программа лечения и прохождение необходимого курса реабилитации обеспечивают необходимые условия для избавления от онкологии. В клиниках Израиля для этого применяются следующие методы лечения:

- Химиотерапия;
- Таргетная терапия;
- Лучевая терапия;
- Радиохирургия и терапия;
- Г- ормональный курс лечения;
- Операция;
- Трансплантация костного мозга;
- Инновационные методы иммунотерапия.

При запущенном течении болезни осуществляется паллиативное лечение. Данные мероприятия направлены на поддержание состояния пациента, облегчения протекания болезни и продления жизни больного.

 

 

 

Темы: Здоровье
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