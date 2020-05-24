Чистим организм, выводим шлаки

23:28

За годы, прожитые без “генеральной уборки”, внутри нас накапливается до десяти килограмм разной гадости

В почках и печени образуется песок, а потом и камни, в суставах - откладываются соли, а лёгкие заполняются слизью. Остатки пищи покрывают стенки кишечника, разлагаются и выделяют токсические вещества, которые всасываются в кровь.

Результат налицо: нездоровый цвет кожи, прыщи, головная боль, быстрая утомляемость. И это только цветочки. Зашлакованность организма — прямая дорога к нарушению обмена веществ, развитию ряда заболеваний и, как следствие, уменьшению продолжительности жизни.

В конце проведённых необходимых очистительных процедур из организма выходит вся грязь. Эффект от этих действий виден практически сразу: улучшается самочувствие, появляются лёгкость и гибкость в теле, повышается иммунитет и исчезают многие болезни.

“Веник или швабра”?



Так же как и средств наружной гигиены, способов внутренней очистки множество. Есть специальные центры, в аптеках продаются особые препараты, которые как губка впитывают вредные вещества и вместе с ними выходят наружу, написано множество книг по выведению шлаков в домашних условиях.

Их советы предполагают планомерные и довольно продолжительные процедуры. Но есть еще масса иностранных программ, которые обещают чудесное избавление проблем за 30, 7 и, даже, 3 дня. В общем, как говориться, было бы желание.

Наибольший эффект дают чистки в клиниках. Все процедуры проводятся под присмотром врачей, при помощи специальной аппаратуры. Например, для того, чтобы очистить кишечник дома необходимо выпить 12-24 стакана подсоленной воды, а в медицинском центре того же эффекта можно добиться за 30-40 минут.

Проводить процедуры дома можно только, если у вас нет серьезных заболеваний, типа язвы желудка или больших камней в почках. В любом другом случае вначале посоветуйтесь с врачом.

Если вы решились на домашний вариант, имейте в виду, что организм надо обновлять целиком, причем, в определенной последовательности. Первым начинают чистить кишечник, далее следуют печень и почки. В последнюю очередь чистят сосуды.

Поддерживаем чистоту



Недостаточно просто вычистить “авгиевы конюшни”, нужно постоянно поддерживать порядок. Параллельно с уничтожением шлаков, надлежит устранить условия, содействующие загрязнению организма. Для стандартного протекания обменных процессов рекомендуется много двигаться и придерживаться определенных правил в еде. Принципы здорового питания общеизвестны, но чаще всего речь о них заходит во время борьбы с лишним весом.

Менять свои привычки сложно, особенно, если ешь урывками между общением с ребенком, работой и домашними делами. Но несколько простых советов помогут вам в борьбе за чистоту.

- Ешьте больше сырых овощей. Они уменьшают вредное влияние канцерогенных веществ, которые содержатся в копченых, соленых и маринованных и жареных продуктах, а также в колбасных изделиях. Бактерии, размножающиеся на растительном сырье, полезны для организма. Они из клетчатки производят аминокислоты, витамины и удерживают нормальный кислотно-щелочной баланс в полости толстого кишечника. В результате их деятельности укрепляется иммунитет.

- Пищу животного происхождения для лучшего усвоения надо употреблять маленькими порциями и в отварном виде.

- Питайтесь разнообразно, чтобы получить максимум полезных веществ, витаминов и минералов.

- Всем напиткам предпочтите чистую воду, фруктовый, травяной или зеленый чаи, которые снабжают организм полезными веществами и способствуют выведению токсических веществ. Газированные напитки провоцируют образование целлюлита, а растворимый кофе канцерогенен. Черный чай снижает усвояемость меди и железа.

Недостаток меди приводит к анемии, ослабляет костную ткань, хрящи и сухожилия, ухудшает кожу, способствует ее быстрому старению. Железо помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, способствует детоксикации отравляющих веществ в печени.

- Если вы любите картошку, то вместо «фри» в Макдональдсе, съешьте «Крошку-картошку». В печеном корнеплоде содержится калий, который, в числе прочих достоинств, способствует умственной деятельности, а также хром, литий и магний. При иных способах приготовления эти важные вещества разрушаются и кроме крахмала, который оседает на наших боках в виде жира, и канцерогенов, мы ничего не получаем.

- Не забывайте о сухофруктах. Это редкий случай, когда пища одинаково вкусна и полезна. Содержащийся в кураге калий необходим для нормальной работы сердца.

Продуктовый хит-парад



Большинство продуктов в своем первозданном виде содержат массу важных веществ. Особенно это касается овощей и фруктов. И все таки, выделим среди них те, которые необходимы в вашем рационе.

Зерновые: Отруби – прекрасный источник пищевых волокон, которые усиливают сокращения кишечника и способствуют его механическому очищению. Являются ценным источником витаминов группы В, препятствуют образованию камней в желчном пузыре.

Рис: Белый рис замените на коричневый, неполированный. В отличие от собрата, он богат множеством полезных веществ. Селен усиливает иммунитет, улучшает мыслительные способности и эмоциональное состояние, уменьшает усталость, кремний необходим для костей, волос, кожи, ногтей, марганец препятствует появлению заболеваний суставов, а фтор предохраняет зубы от гниения.

Йоги вывели свой способ очищения организма с помощью риса. Для этого в банке с водой в течение недели отстаивается одна горсть риса. Воду нужно менять каждый день. По истечении срока рис отваривается без каких-либо добавок и принимается в пищу с утра за час до еды.

Проходя свой путь, этот великолепный абсорбент собирает и впитывает всю накопившуюся внутри нас грязь. Для полного освобождения кишечника от вредных веществ, нужно съесть один килограмм продукта. Соответственно продолжительность процедур зависит от величины вашей пригоршни.

Фрукты: Грейпфрут – это самый универсальный из фруктов, дело в том, что в нем содержится практически весь спектр витаминов, хоть и в небольших количествах.

Но не только заморские фрукты полезны, не менее ценны и наши яблоки – они хорошо очищают кишечник от токсинов. Однако имейте в виду, для того, чтобы находящиеся в них пектины "работали", яблоко надо тщательно пережевывать или натирать на пластмассовой терке.

Овощи: Капуста белокочанная – «мисс полезность» в рядах овощей. В сыром, отварном и квашеном виде она предотвращает развитие онкологических заболеваний. Клетчатка, содержащаяся в капусте, помогает очищать кишечник, а сера необходима для здоровья кожи, волос, ногтей. Капуста богата различными витаминами, в том числе витамином U, защищающем нас от образования язвы желудка.

Морковь – тоже обладает антиоксидантными качествами. К тому же она содержит бета-каротин, который предохраняет организм от рака желудка, и ванадий, важный для зубов и костей. Морковный и капустный соки выводят из печени желчь.

Животная пища: Морепродукты являются ценным источником бора и кобальта. Они помогут вам противостоять болезням костей и суставов, поддержат работу клеток костного мозга и нервной системы. Палтус и лосось богаты кальцием, а сардины, камбала и треска - калием. Пикша и палтус, благодаря йоду не позволят излишне увеличиваться щитовидной железы. Лососю, тунцу, форели, корюшке, сельди, сардине и скумбрии по силам помочь в борьбе с атеросклерозом. Тунец и говяжья печень особенно богаты железом.

Молочные продукты делятся с нами кальцием, в сыре содержится хром и фосфор.

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