09:07

Зубные импланты - это не то, на чем следует экономить

Ранее считалось, что имплантация зубов не только является опасной процедурой сама по себе, но и ведет к потере вкусовых ощущений и постоянному дискомфорту во рту. Поэтому стоматологи часто не спешили вставлять потерянный жевательный зуб. Современные исследователи уверенно говорят о том, что потерянный зуб надо вставлять как можно раньше - вкусовые ощущения не пострадают.

Истоки мифа и его несостоятельность

Миф о потере вкусовых ощущений отчасти имеет под собой основу. Дело в том, что вкус во рту зависит не только от вкусовых сосочков, наполняемости рта слюной, но и от зубных нервов. Но ведь если зуб потерян, то и нерва уже нет. А значит как минимум хуже уже точно не будет.

Все остальное также в той или иной степени было правдой - отсутствие компьютерного моделирования, невозможность сделать точно подогнанный зубной протез, отсутствие качественных материалов, все это в той или иной степени влияло на вкус. Обладатели старых советских протезов могли жаловаться на "железистый" вкус во рту, постоянно раздраженные слизистую оболочку рта и язык.

Но с тех пор стоматология шагнула далеко вперед, современные технологии базальной имплантации или имплантации All on 4, All on 6 позволяют установить протезы даже за один день. А 3Д моделирование позволит сделать идеальную коронку, которая не только внешне будет походить на зуб, но и, что важно, соответствовать структуре челюсти. Сейчас гораздо рискованнее не делать имплантацию.

Чем может грозить отсутствие импланта

Потерянный жевательный зуб, который не видно при общении, часто не заменяют имплантом из бережливости. Жевать потеря одного зуба не очень мешает, а цена импланта и коронки "кусается". Из-за такого решения пациент может заплатить даже не "дважды", а в десять раз больше.

может измениться прикус (зубной ряд начнет сдвигаться);

из-за увеличенной нагрузки могут пострадать другие зубы;

атрофируется кость, что может вызвать сложности с имплантацией;

отсутствие зуба может стать причиной хронических заболеваний полости рта.

Зубные импланты - это не то, на чем следует экономить. И чем раньше пациент обращается к стоматологу, тем меньше ему придется заплатить. Бояться стоит не мифической потери вкуса, а неприятностей, связанных с отсутствием качественного современного протеза.

Источник: https://americandental.ru/uslugi/implantatsiya-zubov-v-moskve/