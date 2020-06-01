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В Курске от перитонита умер студент, которому отказали в госпитализации

21:29 1.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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27 мая в Курске от перитонита скончался 21-летний молодой человек, которого отказались госпитализировать из-за того, что больница находится на карантине.

В первый раз вызванная Владом Минаковым скорая отвезла его в больницу. Там ему сделали УЗИ, прописали лечение и отправили домой, сославшись на то, что в больнице нет мест, пишет Курское интернет-телевидение.

Лечение на дому не помогало, у молодого человека были очень сильные боли и рвота. Он вновь вызвал скорую. На этот раз скорая приехала, но госпитализировать его отказалась, объяснив, что больница находится на карантине. Ему посоветовали продолжить лечение дома. Ночью он скончался.

Молодому человеку был 21 год, он учился в Курском государственном политехническом колледже.

По факту смерти Влада Минакова в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, сообщили в администрации Курской области

Темы: Курск, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 01:15
Гость: А вот и жертва коронАбесия подтягулась

Личным опытом зовётся ."а просто полиция должна палками бить."
02.06.2020, 01:14
Гость: Макар

Это в действии план по оптимизации населения "этой страны". Прикрываясь т.н.вирусом обрекают на смерть и мучения сотни тысяч плановых больных. Плановых больных ведь по всей стране послали куда подальше...
Это хорошо спланированная акция ... А вы идите на выборы. Идите-идите, выберите себе чего нибудь там...чтобы нас быстрее уничтожили, чтоб мучиться меньше.
02.06.2020, 01:13
Гость: То есть

всё хорошо? Парню просто не повезло?
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