В Курске от перитонита умер студент, которому отказали в госпитализации

21:29

27 мая в Курске от перитонита скончался 21-летний молодой человек, которого отказались госпитализировать из-за того, что больница находится на карантине.

В первый раз вызванная Владом Минаковым скорая отвезла его в больницу. Там ему сделали УЗИ, прописали лечение и отправили домой, сославшись на то, что в больнице нет мест, пишет Курское интернет-телевидение.

Лечение на дому не помогало, у молодого человека были очень сильные боли и рвота. Он вновь вызвал скорую. На этот раз скорая приехала, но госпитализировать его отказалась, объяснив, что больница находится на карантине. Ему посоветовали продолжить лечение дома. Ночью он скончался.

Молодому человеку был 21 год, он учился в Курском государственном политехническом колледже.

По факту смерти Влада Минакова в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, сообщили в администрации Курской области