Витамины группы В - их роль и характеристики

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Витамины группы В относятся к водорастворимым витаминам

Витамины группы В выполняют ряд функций, имеющих важное значение для правильного функционирования организма. Они отвечают за нормальный рост у детей, душевное равновесие, защищают от рака. Витамины группы В встречаются практически в любой растительной или животной пище. Причиной дефицита может быть, нарушение всасывания в желудочно-кишечном тракте или алкоголизм.

1. Распространенность и роль витаминов группы В

Группа витаминов в образует ряд химических соединений, обозначаемых последовательными цифрами. Первый-витамин В1.

1.1. Витамин B1

Витамин B1 также называется тиамином. Основными источниками витамина В1, С учетом объема потребления, являются зерновые продукты (гречневая крупа, овсяная каша, рис, мясо и колбаса, семена бобовых (горох, фасоль). Он также содержится в картофеле, бразильских орехах, семенах тыквы, подсолнечнике и кунжуте.

Тиамин является коферментом многих ферментов, участвует в углеводном обмене, а так же в энергетических и нейрофизиологических процессах. Дефицит витамина В1 дает симптомы, связанные с неврастенией. При тяжелом дефиците тиамина возникают сердечно-сосудистые нарушения, паралич периферических нервов или атрофия мышц.

1.2. Витамин B2

Витамин В2, или рибофлавин. Его источниками являются молочные продукты (молоко, натуральные йогурты, белые сыры, кефиры), яйца, птица, цельнозерновые консервы. В организме он играет важную роль. Рибофлавин способствует улучшению процессов утилизации углеводов, жиров и белков. Его заметное влияние на скорость метаболических преобразований оправдывает рекомендацию регулярно потреблять продукты, богатыми этим витамином.

Это помогает перерабатывать химическую энергию, полученную из пищи, в энергию, полезную для организма. Люди, у которых есть проблемы с весом, а их метаболизм плохой, должны заботиться о регулярном потреблении витаминов. Кроме того, витамин В2 положительно влияет на работу другого витамина В - В6 и взаимодействует с витамином А в образовании слизистых оболочек. Под воздействием света рибофлавин разрушается. Наибольшая спросом пользуется: у беременных женщин, во время кормления грудью, а так же, у людей которые подвержены большим физическим нагрузкам и хроническим стрессам.

1.3. Витамин B3

Витамин В3 более широко известен как ниацин, или витамин РР. Хорошими источниками витамина РР являются мясо, колбаса, рыба, молоко, бобовые, картофель. Витамин B3 защищает нас от слабости, головных болей, апатии и кожных заболеваний. Ниацин необходим для синтеза половых гормонов, кортизола, инсулина и тироксина. Обусловливает нормальную работу мозга и периферической нервной системы. Дефицит витамиба B3 вызывает изменения кожи, изменения в полости рта и языке, а также рвоту и диарею.

1.4. Витамин B5

Витамин В5 является пантотеновой кислотой. Чтобы защитить себя от онемения пальцев ног, необходимо есть продукты животного и растительного происхождения. Особенно богаты пантотеновой кислотой листовые овощи, бобовые, грибы, мясо и яйца.

1.5. Витамин B6

Витамин В6 или пиридоксин. Организм получает витамин B6, при потреблении рыбы, мяса, бобовые, цельные зерновые и листовые овощи. Дефицит витамина В6 провоцирует изменения настроения и даже депрессивное расстройство, анемию, поражения кожи.

Применение витамина B6 женщинами, принимающими гормональную контрацепцию, облегчает его побочные эффекты. Избыток витамина В6 , то есть длительный прием дозы в граммах, приводит к неврологическим расстройствам, которые вызывают слабость и онемение рук и ног.

1.6. Витамин B7

Витамин B7, также называемый биотином. Большое количество этого витамина можно найти в потрохах и молоке, грибах и овощах. Дефицит вызывает воспаление кожи, потерю аппетита, рвоту и мышечные боли.

Витамин В7 играет важную роль в метаболизме глюкозы, прежде всего на первой стадии, на которой он взаимодействует с инсулином, гормоном поджелудочной железы. Оказалось, что витамин В7 стимулирует процесс метаболизма глюкозы, образующейся в печени, в которой хранится этот витамин. Также стабилизирует уровень глюкозы в крови. Воздействие этих веществ особенно важно у людей с диабетом.

Витамин В7 улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Это происходит потому, что в нем содержатся частицы серы, защищающие нашу кожу и волосы. Он также участвует в процессах образования гемоглобина, являющегося красителем эритроцитов, и обеспечивает правильное функционирование пищеварительной системы.

1.7. Дефицит витамина B7

Дефицит витамина В7 происходит редко. Тем не менее, это может наблюдаться у пациентов больниц, получающих искусственное вскармливание или проходящих длительное лечение антибиотиками. Дефицит витаминов является причиной многих кожных заболеваний.

Симптомы дефицита витамина B7:

Нарушения в функционировании нервной системы, т. е. депрессия, апатия, повышенная сонливость, тревожное состояние, галлюцинации,

мышечные боли,нервозность, раздражительность, страх,сенсорная гиперчувствительность,тошнота, отсутствие аппетита,анемия,увеличенная печень,повышенный уровень холестерина в крови,конъюнктивит, выпадение волос, шелушение кутикулы, перхоть, жирная кожа, отсутствие блеска волос, расщепление ногтей.

1.8. Распространенность витамина B7

Источниками витамина B7 являются молоко, печень, почки, яичный желток, сыры, отруби, рыба, дрожжи, темный рис, кукуруза и крупная мука. Он также содержится в фруктах: арбузы, бананы, дыни, грейпфруты, персики, виноград и овощи: цветная капуста, свекла, горох, помидоры, шпинат, морковь.

Витамин В7 постепенно разлагается под воздействием УФ-излучения, взаимодействует с витаминами группы в, т. е. В5, В9 и В12.

1.9. Витамин B9

Витамин B9-это фолиевая кислота. Это один из самых популярных витаминов группы В. Он выполняет важные функции в организме. Необходим для правильного развития всех клеток организма. Отвечает за правильное функционирование кроветворной и нервной систем. Дефицит фолиевой кислоты может вызвать мегалобластную анемию.

1.10. Витамин B12

Его также называют цианокобаламином. Он отвечает за жировой и углеводный обмен. Это необходимо для формирования морфотических элементов крови и синтеза белка и ДНК. Дефицит витамина B12 может вызвать мегалобластную анемию,депрессию и неврологические расстройства, которые являются результатом повреждения нервной системы. Источником витамина B12 являются продукты животного происхождения, главным образом в субпродуктах.

2. Общие характеристики витаминов группы В

Все витамины группы В имеют много общих черт, поэтому их часто называют комплексом витаминов группы В. они воздействуют на организм подобным образом, т. е. обусловливают правильное развитие и функционирование нервной системы, а также регулируют метаболические обмены, происходящие в организме.

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