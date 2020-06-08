Прививочная агония: потерявшая авторитет и деньги США ВОЗ требует от всех правительств усилить массовую вакцинацию

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Организация при ООН выпустила методичку, где рассказывается, как всем странам необходимо проводить массовую вакцинацию



Коллаж © KM.RU

В среду 3 июня ВОЗ в очередной раз объявила миру о необходимости подготовки ко второй волне атаки новой коронавирусной инфекции. Волне, которая якобы будет в разы более мощной и разрушительной для здоровья граждан, «если вирус не купировать».

Пока ученые продолжают гадать, что же представляет из себя КОВИД-19, и у них появляются все новые вопросы, нам на официальном уровне заявляют о готовности непонятно каких вакцин от неизвестно какой болезни. Одновременно власти готовят санкции в виде штрафов и запрета на посещение школ, на работу, выезд за границу и т.д. для отказников (тем самым провоцируя социальную нестабильность и протесты ). И на законодательном, и на декларативном уровне.

Какое это имеет отношение к заявлениям и прямым директивам ВОЗ? Самое прямое, и для подтверждения этого предлагаем обратить внимание на интернациональный документ от 22 мая под названием «Механизм для принятия решений при проведении кампании массовой вакцинации в условиях COVID-19».

Неправительственная организация при ООН, которая сама декларирует, что ее позиция не может быть приравнена к официальному научному консенсусу, до недавнего времени находящаяся фактически целиком на довольствии США, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Фонда Рокфеллерра, выпустила методичку для всех национальных органов управления здравоохранением.

В этой методичке рассказывается, как всем государствам планеты необходимо проводить массовую вакцинацию в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.

Если вкратце подытожить ее главный посыл – эта контора глобалистов требует от стран мира проводить массовую вакцинацию от всех болезней, предупреждаемых вакцинами, а также болезней, имеющих масштабные последствия в кратчайшие сроки, опираясь на передовой опыт, информационную пропаганду и независимо от ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ крайне обеспокоены следующим фактом: «По мере накопления сведений об особенностях распространения вирусной инфекции COVID-19 в местном масштабе, а также в связи с повышением риска заболеваемости и смертности на фоне перебоев в оказании услуг по иммунизации страны рассматривают вопрос об отсрочке кампаний массовой вакцинации, а также изучают возможности для их реализации».

Все это непосредственно касается нашей страны. В России, напомним, 19 мая Минздрав временно прекратил плановую вакцинацию граждан. Решение было принято в связи с тем, что во время эпидемии коронавируса идет большая нагрузка на иммунную систему, а прививки определенным образом воздействуют на иммунитет.

«Определенным образом воздействуют» – это конечно весьма толерантная формулировка, честнее было бы сказать – серьезно ослабляют, подставляют под удар иммунитет, который вынужден бороться с ослабленными инфекционными агентами и вредными веществами, входящими в состав вакцин.

Очевидно, в ВОЗ прекрасно проинформированы о том, что многие страны в период распространения коронавируса пошли по такому же пути. Это может коренным образом нарушить глобальные планы по охвату новыми вакцинами всего человечества, равно как и сократить объем продаж вакцин у фармкорпораций.

И вот какие стратегии массовой вакцинации в ВОЗ предлагают реализовывать прямо сейчас:

«Рассмотреть возможность проведения индивидуализированных адресных кампаний в районах, затронутых высоким риском и/или среди групп высокого риска.

Рассмотреть возможность децентрализованного проведения вакцинации силами выездных бригад, либо путем ее организации в передвижных пунктах или пустующих помещениях государственных или частных учреждений, таких как школы и стадионы.

Допускается проведение вакцинации с обходом каждого домохозяйства при наличии достаточного количества людских ресурсов, возможностей снабжения и потенциала для соблюдения мер ПИИК.

Применять модифицированные или новые оперативные мероприятия для проведения вакцинации. Например, пероральная противохолерная вакцина выпускается в емкости для однократного применения и термостабильна. Для ее введения не требуется участия специально обученного персонала, и ее можно вводить самостоятельно под непосредственным наблюдением, что позволяет избежать физического контакта вакцинатора и пациента.

Вовлечение сообществ. Привлекать общинных лидеров и других членов общин, пользующихся доверием, к работе по планированию вакцинальной кампании, распространению информации (например, через радиостанции или социальные сети для общин), касающейся профилактики COVID-19, и призывать население обращаться за медицинской помощью при возникновении симптомов, которые могут свидетельствовать о COVID-19. Укреплять доверие населения к вакцинальной кампании, а также уверенность в том, что ее организация не приведет к росту распространения COVID-19».

То есть гражданам и, собственно, чиновникам от здравоохранения предлагается внушать уверенность в том, что массовые прививочные кампании «не приведут к росту распространения коронавируса».

Никаких доказательств и исследований в ВОЗ, разумеется, не приводится – да и прошло слишком мало времени, чтобы такие объективные данные появились.

Вместе с тем, они предлагают жесткую методичку действий при организации прививок в нынешних реалиях:

«В целях профилактики распространения COVID-19 перед входом в пункт вакцинации необходимо производить выявление заболевших. Лицо, производящее выявление заболевших, должно постоянно соблюдать дистанцию в один метр с пациентами или сопровождающими их лицами.

При выявлении заболевших необходимо устанавливать:

- риск контакта с источником инфекции COVID-19 (то есть контакт с человеком, имеющим предполагаемый или подтвержденный диагноз COVID-19, либо с другими людьми в домохозяйстве, имеющими COVID-подобные симптомы, анамнез поездок или контакта с лицами, прибывшими из района с зарегистрированными случаями распространения инфекции);

- наличие симптомов COVID-19, описанных в определении случая заболевания у взрослых и детей.

При отрицательном результате скрининга на выявление заболевших человека допускают к вакцинации. При положительном результате скрининга на выявление заболевших человеку предлагается воспользоваться медицинской маской, воздержаться от вакцинации в данном пункте, прибыть в специализированное учреждение для обследования на COVID-19 и, по возможности, пройти вакцинацию в таком учреждении. При отсутствии указанной возможности предлагается отложить вакцинацию на срок 14 дней после исчезновения симптомов. Лица с положительным результатом скрининга считаются подозрительными на заражение COVID-19, и в отношении них принимаются соответствующие меры согласно рекомендациям ВОЗ».

Как видим, всех граждан перед вакцинацией будут обследовать и в случае наличия у них температуры и/или симптомов ОРВИ «принимать соответствующие», то есть карантинные, меры.

Их будут отправлять на обследование на коронавирус, и в спецучреждении для «ковидных» им все равно будут делать плановые прививки.

«На сегодняшний день нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19», – заключает ВОЗ, тем самым недвусмысленно указывая министерствам здравоохранения разных стран, что у них нет оснований для приостановки плановых массовых прививочных кампаний.

Однако это противоречит всем классическим правилам иммунологии, которых, к счастью, еще частично придерживаются наши чиновники от медицины. Особенно, если речь идет о столкновении с новой болезнью, о которой до сих пор очень мало известно.

Но обратите внимание, как глобальные официозные СМИ, в том числе и наши федеральные – уровня «России 24» или «Российской газеты», продолжают попытки поддержать давно и безвозвратно упавший авторитет ВОЗ.

Когда США при непосредственном заявлении президента Дональда Трампа, подкрепленного поддержкой большинства американцев, закончили финансирование и разорвали все отношения с этой псевдомедицинской корпорацией (в том числе и «рекомендательно-методические»), обвинив ее в пособничестве распространению коронавируса, «внезапно» начали возникать материалы в духе «Международное сообщество осудило выход США из ВОЗ».

Вот цитата оттуда авторства неизвестного журналиста:

«Решение США прекратить отношения с ВОЗ приведет лишь к изоляции самих США. Без участия США нормальная деятельность ВОЗ все равно продолжится. Однако из-за недальновидного и эгоистичного решения политиков, жизнь американского народа оказалась под угрозой - еще более страшной, чем ранее. По-видимому, проблемы американского народа меньше всего волнуют тех американских политиков, которые кричат о незыблемости прав человека».

Да что там журналисты! Российский МИД обвинил Вашингтон в «нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация».

Обратите внимание на пафос всех этих заявлений, который позавидовал бы любой агитпроп периода холодной войны.

Хочется спросить всех этих защитников из «международного сообщества», и особенно российских чиновников, призванных, вроде бы, отстаивать интересы нашей страны и народа: а ничего что в апреле с.г. фонд ВОЗ, CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний, федеральное агентство минздрава США) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс были официально уличены Верховным судом США в масштабном многолетнем мошенничестве с прививками?

Как мы уже рассказывали, общественные организации США во главе с адвокатом Робертом Ф. Кеннеди-младшим обвинили Гейтса и аффилированные с ним структуры (прежде всего, ВОЗ) в том, что он фальсифицирует работу над вакцинами, и потребовали от американских властей соответствующие документы, подтверждающие, что все одобренные федеральным правительством вакцины были проверены на качество в течение последних 32 лет. И никаких соответствующих документов истцам представлено не было!

Более того, является установленным фактом растление ВОЗ российских детей через финансирование и организацию в наших школах программ секспросвета под предлогом ВИЧ-профилактики, через грубое искажение статистики по ВИЧ и т.д.

В начале мая с.г. на ресурсе гражданских инициатив citizen.go появилась петиция от российской общественности, являющаяся частью международного призыва к лидерам стран Большой двадцатки – прекратить финансирование ВОЗ. В петиции, в частности, совершенно справедливо отмечается, что:

«Всемирная Организация Здравоохранения не только неэффективно выполняет свои основные задачи, в том числе в ситуации распространения нового коронавируса, но и продолжает использовать получаемые от государств-участников средства на:

• Разработку и поддержку программ и стандартов “всеобъемлющего сексуального образования”, предлагающих знакомить с “мастурбацией” детей в возрасте от рождения до 4 лет.

• Поддержку легализации проституции.

• Поощрение проведения детям гормональной терапии и операций для “смены пола”, продвижения трансгендерности как психической и физиологической нормы.

• Сотрудничество с мировым абортивным лобби, в том числе с его лидером - Международной Федерацией Планирования Семьи

• Принуждение государств к легализации абортов

• Поддержку признания абортов “правом человека”».

На данный момент петицию подписали 330 тысяч человек. Так кому же на самом деле нужна «консолидация вокруг глобальных основ взаимодействия в области здравоохранения», как выразился наш МИД?

Очевидно, исключительно марионеткам этих либерал-глобалистов и проводникам их расчеловечивающих идей.

Просто удивительно, что «смотрящая» за РФ от ВОЗ Мелита Вуйнович не сходит с телеэкранов и сайтов ведущих федеральных СМИ – власти у нас очень ценят ее одобрение или не одобрение ситуации по коронавирусу в России и отдельных городах и регионах, ее цитаты исправно транслируются ежедневно…

И вот еще один интересный момент – совсем недавно очередное сообщество «ВКонтакте», защищающее традиционные духовно-нравственные ценности, детство, материнство и радеющее за здоровье нации, было зацензурировано администрацией соцсети за критические материалы о грядущей массовой вакцинации от коронавируса.

В качестве безусловного авторитета, с которым администрация соцсети предлагает ознакомиться читателям перед чтением группы, указывается «позиция Всемирной организации здравоохранения».

Напомним, в контексте полного разрыва США с ВОЗ, что общественники России составили заявление о расследовании деятельности этой организации в нашей стране, которое все неравнодушные граждане могут поддержать и направить в следственные органы ФСБ и СК РФ.

Общественники аргументированно доказывают, что именно ВОЗ сегодня навязывает всем странам «введение неадекватных мер, приносящих экономический ущерб, страх и панику с целью подготовки базы для проведения террористической акции "прививка от коронавируса"»

Пусть читатели сами определятся, на чьей они стороне – стороне офшорных транснацкорпораций типа Mail.Ru Group Limited (основным акционером которой, на май 2020 г., является ПАО Сбербанк банкстера-трансгуманиста Германа Грефа, владеющий 36,4% акций, и южноафриканский медиахолдинг Naspers – 27,6%) и чиновников – рупоров «международного сообщества», или же на стороне простых граждан, которым надоела ложь глобалистов о необходимости пожизненно травить наше здоровье вакцинами.