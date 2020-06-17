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Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» лечение COVID-19 дексаметазоном

11:08 17.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала научным прорывом исследования ученых Оксфордского университета о применении стероида дексаметазона в лечении коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Как выяснилось по итогам исследования, дексаметазон снижает риск смерти инфиуированные, которые подключены к аппаратам ИВЛ, более чем на треть (на 35%), а среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.

Дексаметазон представляет собой стероидный препарат. Он применялся еще с 1960-х годов в качестве противовоспалительного лекарства, а также при лечении некоторых видов рака. Изучение эффекта препарата при лечении коронавируса проводилось с марта 2020 года в Оксфорде.

«Это отличная новость. Хочу поздравить правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие британские больницы и пациентов, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В начале июня стало известно, что Минздрав России зарегистрировал два отечественных препарата для лечения COVID-19 — «Авифавир» и «Левилимаб».

Темы: Коронавирус, Великобритания, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 05:30
Гость: Шило

Что то, так и не понял, чем лечат!???? Опять зеленкой мажут!?
18.06.2020, 00:58
Гость: gvozd

тем не менее, оксфорд именно это и сделал.
или политики сделали осфорд..
товгарищ боря джонсон так и сказал - Блгодаря финансированию британским правительством ученые оксфорда совершили прорыв.. га га га..
я под столом валялся полчаса от хохота.
британские учоонные, традиционно ...
один такой британский учоонный хорошо изветен в рф, кара марла который.. из этой же когорты.
17.06.2020, 22:45
Гость: декомерциализация

я за декомерциализацию медицины
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