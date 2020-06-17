Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» лечение COVID-19 дексаметазоном

11:08

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала научным прорывом исследования ученых Оксфордского университета о применении стероида дексаметазона в лечении коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Как выяснилось по итогам исследования, дексаметазон снижает риск смерти инфиуированные, которые подключены к аппаратам ИВЛ, более чем на треть (на 35%), а среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.

Дексаметазон представляет собой стероидный препарат. Он применялся еще с 1960-х годов в качестве противовоспалительного лекарства, а также при лечении некоторых видов рака. Изучение эффекта препарата при лечении коронавируса проводилось с марта 2020 года в Оксфорде.

«Это отличная новость. Хочу поздравить правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие британские больницы и пациентов, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В начале июня стало известно, что Минздрав России зарегистрировал два отечественных препарата для лечения COVID-19 — «Авифавир» и «Левилимаб».