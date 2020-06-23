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Ученые рассказали о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

19:06 23.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о том, каким образом организмы первых добровольцев реагируют на вакцину против COVID-19.

Реакцию можно назвать стандартной, характерной и для других инъекций, пишет РБК.

Смолярчук сообщила, что в первый раз вакцина была введена в университете 18 добровольцам. В первые часы у некоторых наблюдалось незначительное повышение температуры, они жаловались на головную боль. В течение суток эти симптомы были самостоятельно купированы.

Исследователь рассказала, что сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. «Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончании исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ», — сообщила Смолярчук.

Добровольцы все время исследования находятся в условиях защиты от внешнего инфицирования коронавирусной инфекцией, а к привычному образу жизни смогут вернуться через 28 дней с момента вакцинации.

Темы: Коронавирус, Вакцинация, Фармацевтика в России
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 01:58
Гость: Пока не поздно

Вот сам на себе и испытывай. А мы понаблюдаем.
23.06.2020, 23:34
Гость: Химик

Там не только ртуть , так же присутствует алюминий, никель и кадмий.
Не позволяйте себя убивать медленно и мучительно!
23.06.2020, 22:22
Гость: gvozd

мне интересно на Какой вирус они могут иметь "вакцину"?
известно 5 разных штаммов, сам вирус при этом до сих пор не выделен
и самое главное, если это Ретровирус - какая к чертям "вакцина"?!
что то очень мутное и темное нависло мад человечеством и источник этого опять Государство.
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