Ученые рассказали о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

19:06

Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о том, каким образом организмы первых добровольцев реагируют на вакцину против COVID-19.

Реакцию можно назвать стандартной, характерной и для других инъекций, пишет РБК.

Смолярчук сообщила, что в первый раз вакцина была введена в университете 18 добровольцам. В первые часы у некоторых наблюдалось незначительное повышение температуры, они жаловались на головную боль. В течение суток эти симптомы были самостоятельно купированы.

Исследователь рассказала, что сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. «Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончании исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ», — сообщила Смолярчук.

Добровольцы все время исследования находятся в условиях защиты от внешнего инфицирования коронавирусной инфекцией, а к привычному образу жизни смогут вернуться через 28 дней с момента вакцинации.