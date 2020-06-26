Почти половина россиян против прививки от COVID-19

14:06

Около половины россиян заявили, что не хотели бы делать прививку против коронавируса COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование фонда "Общественное мнение".

На вопрос, хотели бы россияне сделать прививку при условии наличия качественной вакцины, 50% респондентов ответили отказом, 44% согласились бы и 6% затруднились с ответом.

Больше всего о нежелании делать прививку от COVID-19 заявили россияне в возрасте 31-45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди основных причин отказа они назвали недоверие к столь быстро разрабатывающейся вакцине.

Порядка 29% респондентов ожидают первые партии вакцины уже в текущем году, 19% - в первой половине 2021 года, 10% - во второй и 9% опрошенных выразили уверенность, что вакцина появится не ранее 2022 года. При этом 48% россиян считают, что российская вакцина будет хорошего качества. Противоположного мнения придерживаются 20% и 31% затруднились с ответом.