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Почти половина россиян против прививки от COVID-19

14:06 26.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Около половины россиян заявили, что не хотели бы делать прививку против коронавируса COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование фонда "Общественное мнение".

На вопрос, хотели бы россияне сделать прививку при условии наличия качественной вакцины, 50% респондентов ответили отказом, 44% согласились бы и 6% затруднились с ответом.

Больше всего о нежелании делать прививку от COVID-19 заявили россияне в возрасте 31-45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди основных причин отказа они назвали недоверие к столь быстро разрабатывающейся вакцине.

Порядка 29% респондентов ожидают первые партии вакцины уже в текущем году, 19% - в первой половине 2021 года, 10% - во второй и 9% опрошенных выразили уверенность, что вакцина появится не ранее 2022 года. При этом 48% россиян считают, что российская вакцина будет хорошего качества. Противоположного мнения придерживаются 20% и 31% затруднились с ответом.

Темы: Коронавирус, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 20:51
Гость: Вирус

сбросили с млечного пути рассеяли по всей планете - 180 государств хоронят своих граждан самоубийц. Если бы наши закрыли границы в феврале, то этих смертей не было бы. О чём это говорит? О никудышной биологической разведки, её наверное и нет. Когда хозяин не вылазит из интернета и ТВ, и при этом доказывает, что в СССР ничего кроме калош не производили, а в его царстве и калош не делают, почти всё привозят чуть ли не с Южного полюса. Что-то не всё как надо в российском королевстве. А что король лучше царя. Осталось такой титул ввести в Конституцию. И Терешкова тут же предложит кандидатуру. Россия будет королевством. Вперед Россия! Нас не будут обвинять как захватническую империю. И королю не будет стыдно...
26.06.2020, 20:42
Гость: Альфа

Замечание:
Во-первых, во-вторых пишите через дефис. Так, на будущее, и без обид.
26.06.2020, 20:38
Гость: Держава

стариков от вируса умерло 6 или 7 %. Детей ещё меньше. Умерли до 80% от 18 до 50 лет. И ясно, что старики сидели дома, а школы закрыли и тем спасли тысячи детей. А заразили пожилых и детей родственники, которые игнорировали защитные меры. И это факт. Боюсь, что отмена карантина и самоизоляции для проведения политических мероприятий может усилить заражение. И насчёт вакцины. Если вакцина спасает заражённых, то прививки делать нужно. Если люди будут умирать как и без вакцины, то и ежу понятно, что это липа. Пусть об этом скажет глав врач Коммунарки, ему можно поверить, если не продался. Сейчас ведь продажность вошла в моду. Главное продаться дороже.
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