Вред видеоигр: ухудшение здоровья, необратимые изменения психики?

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После появления компьютерных игр прошло более 50 лет

За это время Battlelog накоплена статистика по изменениям здоровья и психики игроков, регулярно погружающихся в виртуальную реальность. В чем заключается вред видеоигр?

Захваченность иллюзиями

Основной проблемой можно признать явное или неявное отторжение реальности. Игрок пытается избегать общения с другими людьми, любой деятельности, связанной с учебой, работой. Виртуальный мир дарит ощущение всевластия. Нейронные связи мозга перестраиваются, и главной жизненной ценностью становится игровая Вселенная.

Окно Овертона

Многие видеоигры отличаются жестоким контентом. Сцены насилия, убийства, грабежи становятся обычными для игроков. Затем «усвоенные» стандарты поведения переносятся на окружающих. Это одна из причин постоянного роста количества преступлений, относящихся к категориям домашнего насилия и массовых убийств.

Малоподвижный образ жизни

Длительное сидение в компьютерном кресле приводит к гиподинамии. Увеличивается масса тела, появляется ожирение. Из-за постоянной нагрузки на определенные отделы позвоночника появляется риск сколиоза, остеохондроза. Перегружаются суставы, мышцы кистей рук. Возникает парестезия – покалывания, онемения от кончиков пальцев до локтей.

Ухудшение зрения

Глаза человека требуют периодической смены нагрузки, то есть концентрации на ближних и дальних объектах. Постоянная фиксация на экране приводит к слезотечению, головным болям, двоению изображений.

Игровая зависимость

Крайняя степень захваченности проявляется как полное отождествление с виртуальным пространством. Игроки теряют чувство времени. Полностью смешиваются компьютерный и реальный миры. Появляется ощущение всемогущества. Человек непрерывно играет несколько дней, не отвлекаясь на посторонние факторы.

Смерть во время игры

Видеоигры могут вызывать изменения сердечного ритма. Возможны внезапные приступы эпилепсии. Чаще всего геймеры умирают от истощения. Причиной становится «полное погружение» и отказ от пищи, сна, отдыха.

В 2005 году скончался 28-летний кореец, 50 часов игравший в Starcraft. После 40 часов непрерывной игры в Дьябло 3 в 2012 году умер 18-летний тайваньский геймер. В 2017 году после 22-часовой игры ушел из жизни один из участников благотворительного марафона WOT.

Срок жизни человека ограничен, и основной вред от видеоигр – это потеря времени. Нельзя убежать от реальных проблем. Лучше выяснить, как отказаться от привязанности к игровому миру, и устранить зависимость.

по материалам сайта: https://battlelog.co/valorant-hacks-cheats-aimbot-esp/