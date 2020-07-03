Волшебные травы наших предков и их удивительные свойства

19:15

Издавна русский народ наделял растения чудодейственными свойствами

В дохристианской Руси травы отождествлялись с волшебными косами супруги Неба-Сварога – Матери-Сырой-Земли. Их сила, казалось, была безгранична: травами лечились от всех болезней, из них плели обереги от сглаза, с их помощью призывали удачу на охоте и счастье в семейной жизни. Наши предки верили, что для сбора трав и приготовления снадобий нужен специально обученный чародей – травник или зелейщик.

Только зелейщики, через посредничество духов природы, ведали сроками сбора того или иного растения, знали специальные слова (наговоры), которые необходимо произносить на стадиях срезки и заготовки трав. В особом списке лекарственных растений знахарей – «Травнике», существовал целый раздел, посвящённый мифическим «растеньям и их кореньям», собирать которые предписывалось в определённое, магическое, время.

«Матерью всех трав», самым чудодейственным и целебным растением считалась плакун-трава. Народная легенда гласит, что возникла она из слёз Пресвятой Богородицы, оплакивавшей крестную смерть своего Сына. Один вид плакун-травы вызывал обильное слезотечение у бесов и ведьм. А корень её охранял малодушных людей от бесовского искушения. Собирать «мать всех трав» предписывалось на заре дня Ивана Купалы (7 июля) со специальным заговором. До сих пор достоверно неизвестно, какое именно растение считали плакун-травой. Возможно, это был иван-чай, зверобой или дикие васильки («дубровники»).

Особыми магическими свойствами обладала трава-колюка (чертополох), которая придавала меткость любому стрелковому оружию. Окуренное этим растением ружьё никогда не давало промаха, не мог повлиять на его меткость и заговор злого колдуна. Собирали колюку в Петров пост (12 июля) по вечерней росе. Хранить траву предписывалось только в коровьих пузырях, иначе она теряла свою силу.

Ещё одним излюбленным растением охотников была трава адамова голова. Собирали её в день Ивана Купалы, хранили в самом укромном углу дома, скрывая от любопытных глаз.

Против заговоров на свадьбах использовали траву-прикрыш. Брали прикрыш с конца августа по 14 октября (1 октября по старому стилю). Перед тем, как невеста из-под венца перешагнёт порог дома жениха, под порог клали эту траву. Считалось, что данное растение отведёт от молодых злое колдовство, чинимое завистниками, и обернёт его против самих недругов.

Предсказать будущее во сне могла сон-трава. Молодые девушки убирали под подушку засушенное растение и ждали в своих сновидениях доброго молодца или красную девицу, предвещавших хорошие вести и удачу. Либо горбатую старуху с седыми космами, означавшую близкую беду. Собирали сон-траву в мае с поклонами и причетами. Жёлтые и голубые цветочки данного растения помещали в холодную ключевую воду и ждали полнолуния. Если цветы зашевелятся – значит, правильно была собрана трава.

Кочедыжник (жар-цвет) – папоротник женский, цветок которого, согласно народным преданиям, наделяет своего владельца богатством и удачей. Однако завладеть жар-цветом не так-то просто, ведь цветёт растение один раз в год, в ночь на Ивана Купалу.

Верный способ сорвать цветок – с вечера найти заросшее кочедыжником место, очертить круг и зачураться, тем самым оградив себя от охраняющей жар-цвет нечисти. В полночь, как только папоротник распустится, необходимо сорвать цветок и ждать утра в круге, не поддаваясь на провокации со стороны злых сил. Люди верили, что только опытному колдуну, знающему специальные, сакральные слова, такое предприятие было под силу. Овладевший цветком кочедыжника чародей приобретал власть над тёмными силами, становился невидимым по желанию, открывал клады по одному своему слову.

В ночь на Ивана Купалу ведьмы и колдуны собирали на Лысой горе и тирлич-траву. Сок «зелья оборотней», а именно так прозвали в народе это растение, мог обратить человека в любого зверя.

Сокрушить даже самые крепкие замки, а также разверзнуть землю в месте клада одним своим прикосновением могла разрыв-трава. Добывать её полагалось в ночь на Ивана Купалу, имея при себе цветок кочедыжника или корень плакун-травы.

Управлять ветром, ловить рыбу без сетей помогала трава нечуй-ветер. Собирать её предписывалось в новогоднюю ночь по озёрным и лесным берегам. Наши предки верили, что именно в это время начинается особый разгул нечистой силы, которая и разбрасывает нечуй-ветер по белому свету. Правда, обнаружить данную траву могли только незрячие люди, которым она колола слепые глаза.

Особыми магическими свойствами наделялись корни растений. С их помощью колдуны творили злые наговоры, они же входили в состав самых сильных любовных зелий.

В делах сердечных главным пособником считался корень «обратим». Молодые девушки и женщины верили, что, если положить его на зеркало и произнести специальные слова, милый будет любить вечно.

Вернуть супругу мужскую силу помогала трава кукоос. Двойной корень этого растения олицетворял собой женское и мужское начало. Надо просто смешать с вином белую (мужскую) часть корня и дать выпить это зелье благоверному.

Ещё одним приворотным средством являлась трава симтарин (царь-архангел). Растение представляет собой четверолистник, первый лист которого имеет синий цвет, «второй – червлён (красен), третий жёлт, а четвёртый багров». Травники ходили собирать симтарин в ночь на Ивана Купалу, простым смертным данная трава не давалась в руки. Народное предание гласит, что «под корнем той травы – человек, и трава та выросла у него из рёбер. Возьми того человека, разрежь ему перси (грудь) и извлеки его сердце». Далее, согласно инструкции, чтобы милый «изгас по тебе», следует положить корень симтарина в вещи возлюбленного (или зашить в одежду). При супружеской неверности рекомендовалось растолочь корень и добавить в питьё мужу (или жене).

Сменялись столетия, изменялись условия жизни и привычный уклад народа, но вера в магическую силу растений продолжала жить в сердцах и умах русских людей. И даже в наши дни в российских глубинках ещё находятся люди, которые умеют взывать к помощи трав путём специальных обрядов.

Фото с сайта Pixabay.com

