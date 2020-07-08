]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

10:29 8.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении кабмина, алгоритм действий при опасных заболеваниях был успешно отработан и показал свою эффективность во время новой коронавирусной инфекции. Данный документ поможет в будущем оперативно реагировать при возникновении новых угроз. 

Так, документ предполагает, что при неблагоприятной эпидемиологической обстановке пациенты смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но так же и в перепрофилируемых стационарах. 

Для осуществления медпомощи будут привлекаться медицинские работники любых специализаций, а также фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам. 

Также документ предполагает выдачу больничных листов и рецептов в электронном виде. 

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Правительство России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации