Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

10:29

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении кабмина, алгоритм действий при опасных заболеваниях был успешно отработан и показал свою эффективность во время новой коронавирусной инфекции. Данный документ поможет в будущем оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

Так, документ предполагает, что при неблагоприятной эпидемиологической обстановке пациенты смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но так же и в перепрофилируемых стационарах.

Для осуществления медпомощи будут привлекаться медицинские работники любых специализаций, а также фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Также документ предполагает выдачу больничных листов и рецептов в электронном виде.

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.