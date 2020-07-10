Смертность в РФ в мае выросла на 11,9% по сравнению с маем прошлого года

23:05

Почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года. Таким образом, смертность увеличилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Росстата Павел Малков в пятницу на брифинге.

"По собранным данным, в мае умерли почти 173 тыс. человек. Это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. И наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом", - сказал он.

Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 5 644 россиян, еще в 1 800 случаях это предполагается, но пока окончательно не доказано, сообщил Малков. По его словам, всего в России за месяц умерли 12 452 человека с коронавирусом.

"В мае коронавирус стал главной причиной смерти в 5 644 случаях, это подтвержденная первичная причина смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но еще не завершены все анализы, - таких 1 800 случаев. Иная причина смерти, но коронавирус оказал влияние на ее приближение, - это еще 1 530 случаев. И наконец, коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти, - это 3 478 случаев", - цитирует его ТАСС.