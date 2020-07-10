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Смертность в РФ в мае выросла на 11,9% по сравнению с маем прошлого года

23:05 10.07.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года. Таким образом, смертность увеличилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Росстата Павел Малков в пятницу на брифинге.

"По собранным данным, в мае умерли почти 173 тыс. человек. Это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. И наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом", - сказал он.

Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 5 644 россиян, еще в 1 800 случаях это предполагается, но пока окончательно не доказано, сообщил Малков. По его словам, всего в России за месяц умерли 12 452 человека с коронавирусом.

"В мае коронавирус стал главной причиной смерти в 5 644 случаях, это подтвержденная первичная причина смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но еще не завершены все анализы, - таких 1 800 случаев. Иная причина смерти, но коронавирус оказал влияние на ее приближение, - это еще 1 530 случаев. И наконец, коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти, - это 3 478 случаев", - цитирует его ТАСС.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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11.07.2020, 03:22
Гость: Евгений В

Это, конечно, пока мало эффективно, но начало есть, прогресс наступиит лет за пять-десять. Представьте себе сколько тысяч, а скорее миллионов тонн, новых жезинфицирующих средств (ядов) попадет в почву, в реки, моря, а в итоге - в наш желудок. Программа "золотого миллиарда" в действии.
Глобальная ядерная война для этой цели не возможна по той причине, что гибнут все, не зависимо от статуса и богатства. А вот этот искусственный вирус - самое то что нужно, гибнут только не нужные люди, включая массовых медиков, а для элиты это всего лишь что то типа насморка, в три дня вылечиваются.
10.07.2020, 23:51
Гость: чинделе

Всё как всегда. На уровне "она утонула". Констатация факта и никаких предложений.
10.07.2020, 23:34
Гость: макар

Как хорошо, что вирус случился... Вирус всё спишет...
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