Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

23:12

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые касаются суррогатного материнства. Поводом для этого стали последние инциденты, связанные с этим вопросом.

В ходе онлайн-конференции Яровая заявила, что еще после январского инцидента в Одинцово, когда новорожденный ребенок суррогатной матери погиб в одной из квартир, она запрашивала у СК необходимость изменений в уголовное законодательство и получила отрицательный ответ.

Однако теперь, как считает Яровая, изменения необходимы, поскольку «Россия не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан». «В законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации», — приводит ее слова РБК.