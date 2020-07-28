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Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

23:12 28.07.2020
Фото со страницы Ирины Яровой в соцсети

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые касаются суррогатного материнства. Поводом для этого стали последние инциденты, связанные с этим вопросом.

В ходе онлайн-конференции Яровая заявила, что еще после январского инцидента в Одинцово, когда новорожденный ребенок суррогатной матери погиб в одной из квартир, она запрашивала у СК необходимость изменений в уголовное законодательство и получила отрицательный ответ.

Однако теперь, как считает Яровая, изменения необходимы, поскольку «Россия не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан». «В законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации», — приводит ее слова РБК.

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Государственная Дума РФ
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29.07.2020, 01:37
Гость: д. советник

Если погибнет ребёнок в нормальной семье и им материнство запретить?
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