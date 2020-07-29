Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг до конца лета

09:16

С завтрашнего дня, 30 июля, в столичных поликлиниках можно будет пройти бесплатный онкоскрининг, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В столичных поликлиниках 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Пройти исследование смогут обладатели московкого полиса ОМС в 66 медицинских учреждениях Москвы до конца августа. Их адреса можно узнать на сайте столичного Департамента здравоохранения, там же высветится номер телефона, по которому надо будет позвонить, чтобы записаться на исследования

Такие скрининговые программы помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Аналогичная акция проводилась в столице в феврале текущего года, тогда скрининг прошли 67 тысяч человек, из них 1,5 тысячи были направлены на дополнительные обследования и консультации.

"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний - это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования", - прокомментировала старт акции заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.