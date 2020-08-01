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Вакцинация от коронавируса в России начнется с медиков и учителей

11:18 1.08.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Прививку от коронавируса в России начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. 

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться <...> Начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа.

Кроме того, Мурашко сообщил, что клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ им. Гамалеи завершен, в настоящий момент готовятся документы для ее регистрации.

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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01.08.2020, 13:07
Гость: они

ждут оксфордскую
01.08.2020, 12:49
Гость: Arcadii Kramer

Интересно получается! Обычно после добровольцев вакцина должна пройти развернутый эпидопыт как минимум 50 тыс. человек, с последующим изучением специфического иммунитета, контроля уровня антител (время появления и угасания),безвредность, побочные эффекты и пр.Это занимает по меньшей мере 1 год. При всем уважении к центру Гамалеи удивлен такой спешкой? За 4 неполных месяца приготовить рекомбинантную вакцину, проверить на небольшом количестве добровольцев и все? Сразу регистрация? Или это и будет развернутый эпидопыт на медиках и учителях? Кстати большого опыта по разработке промышленных противовирусных вакцин в центре Гамалеи нет. Как то все не очень профессионально. P.S.- Для примера - В Советском союзе брюшнотифозную вакцину контролировали в течении 4 лет и только после этого регистрировали. Быстро это не всегда хорошо. Вакцину требуется изучать и сравнивать с аналогами, а потом докладывать, вакцина для людей, здесь спешка не нужна. Кстати в США вакцину Cor19 планируют зарегистрировать в 2022 году.
01.08.2020, 12:46
Гость: SS

Не соглашайтесь - пусть увольняют. Здоровье дороже! Это не "вакцина" - это химический коктейль, чтобы сделать вас больными и бесплодными. Все как Билл Гейтс планировал долгие годы!
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