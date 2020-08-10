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Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

10:03 10.08.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян считает, что грядущей осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса, чем прошлой весной. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — говорит эксперт.

По его словам, ученые все еще не знают, как с коронавирусом будут сочетаться сезонные инфекции. Антитела к коронавирусу могут помочь человеку в борьбе с ними и обеспечить ему «перекрестную защиту». Но другие вирусы могут и ухудшить состояние инфицированного.

Тотолян добавил, что вводить повсеместные ограничения снова по всей России не потребуется. Как отметил эксперт, могут быть вспышки COVID-19 в отдельных населенных пунктах. Тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с закрытием школ и вузов, заключил он.

Темы: Коронавирус, Россия, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 11:43
Гость: степан

Ну когда уже получаешь 100 000 зарплату совсем несложно сообразить. что слякоть осенняя должна бы вроде бы как то усугубить инфекцию.. А ведь может оказаться и все наоборот)) но на зарплату это никак не повлияет...
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