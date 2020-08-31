Лечение панических атак без лекарств и психотерапии

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Паническая атака − сложноконтролируемый, необъяснимый, мучительный приступ нарастающей тревоги и страха перед ожидаемыми событиями

Панические атаки практически всегда сочетаются с разнообразными вегетативными расстройствами. Панические пароксизмы начинают беспокоить еще с 23-40 лет, возникают спонтанно, осложняются появлением полиорганной симптоматики: головокружением, потливостью, расстройством дыхания, одышкой, страхом смерти вплоть до сумасшествия.

Длительность панической атаки 5-15 минут, реже состояние длится более часа. Приступы могут проходить серией, один за одним. В таких случаях имеет место стойкое психическое расстройство. Пациенты нуждаются в комплексной терапии, направленной на подготовку больного к адекватной реакции на панику и медикаментозное купирование органических симптомов.

Механизм возникновения и течение приступа

Клиницистам известно несколько теорий возникновения приступа. Пароксизмы часто проявляются без явных предшествующих событий, поэтому больные не в состоянии высказать предположение о триггере развития патологической ситуации. Пусковой механизм − негативно окрашенные мысли или тревожность, постепенно занимающие сознание больного. Начало пароксизма стремительное.

Под воздействием негативных ощущений повышается уровень адреналина, учащается сердцебиение, паника ощущается на физическом уровне. Уровень артериального давления может достигать 180/120 мм.рт.ст. Пациенты жалуются на дурноту, тошноту и головокружение, что связано с понижением концентрации углекислого газа в организме.

После приступа паники человек чувствует разбитость, апатию, сонливость. Специалисты сравнивают состояние с разрешением приступа эпилептического припадка, генерализованных судорог. Полное восстановление происходит спустя несколько дней. Предсказать появление нового приступа невозможно.

Причины и группа риска

Существует несколько групп провоцирующих факторов, становящихся причиной развития панических атак:

Психогенные. Развитию приступа способствует перенесенная ссора, развод, сложное выяснение отношений, просмотр психологического сюжета по ТВ (ужасы, триллеры, документалистика). Биологические. Точкой спуска выступает гормональный всплеск. Биологически обусловленные атаки чаще возникают у женщин в связи с подростковыми изменениями, первой менструацией, беременностью, лактацией, климаксом. Гормональную нестабильность имеют эндокринные патологии. Физиологические. Спровоцировать панические атаки могут наркотические препараты, алкоголь, акклиматизация в связи с пребыванием в других климатических зонах, вегетососудистая дистония, длительное медикаментозное лечение, метеозависимость.

По наблюдениям специалистов, паническими атаками страдают люди альтруистичные, стремящиеся больше давать окружающим, чем получать. Женщины, как правило, отличаются демонстративным типом поведения, склонны драматизировать события, авторитарны. Мужчины с тенденцией к паническим атакам имеют тенденцию к здоровому образу жизни, гипертрофированной заботе о собственном теле. Это личности нарциссического типа.

Диагностика панических атак

Основная задача врачей заключается в создании таких условий, при котором организм человека восстанавливает пораженные нервные ткани. В Центре вегетативной неврологии в Москве используют следующие методы диагностики:

Компьютерная термография. Метод позволяет выявить очаги повреждения вегетативных структур. Благодаря инфракрасному излучению, термография с высокой точностью регистрирует очаговые изменения, позволяет уточнить степень поражения паравертебральных ганглий. По наблюдению зарубежных коллег, компьютерная термография является уникальным методом постановки неврологического диагноза на любой стадии. Кардиоритмография. Метод активно используется в космической медицине для оценки состояния вегетативной нервной системы у потенциальных летчиков. В основе исследования лежит выявление компенсаторных возможностей ВНС, ресурсов организма.

Комплексная диагностика в центре занимает около 2 часов. Исследования неинвазивные, безопасные, не имеют противопоказаний и не требуют специфической подготовки.

Лечение в Центре вегетативной неврологии

Уникальность методики лечения всд и панических атак в Центре вегетососудистой неврологии в Москве заключается в отказе от медикаментозных и психотерапевтических подходов. Лекарства и психотерапия, конечно, оказывают терапевтический эффект, однако, не устраняют первопричину патологического состояния. В лечении центра используют:

Комплексную физиотерапию с назначением лазерной, магнитной, цветотерапии. Курс физиолечения позволяет улучшить состояние нервных структур, восстановить тонус сосудов и нервные клетки.

Невральная терапия. Методика предполагает введение анестетика в малых дозах в область поражения нервной системы. Блокады осуществляют под контролем компьютерной термографии.

Курс лечения в среднем занимает 10 дней, зависит от тяжести клинической ситуации. Большинство наших пациентов научились справляться с возбудимостью, паниками, регулировать собственный психический фон. Блокады снижают уровень восприимчивости нейронов к адреналину при предрасполагающему пароксизму фактору.

Осложнения и прогноз

Осложнения развиваются при отсутствии адекватного лечения, ухудшении качества жизни больных. Частое осложнение − гипертония, гипертонические кризы с волнообразным и непредсказуемым течением. Каждая новая атака провоцирует развитие тяжелого психоневрологического расстройства, что значительно ухудшает социализацию больного, качество и продолжительность жизни. Современный подход в лечении позволяет снизить объем и интенсивность клинических признаков, частоты приступов.