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Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

11:04 15.09.2020
Фото с сайта mos.ru

Возможность широкой вакцинации населения от коронавируса появится через несколко месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

По словам Мурашко, уже вышли первые серии препаратов и три компании ведут наработку вакцины. Большие объемы планируется поставлять в конце ноября - декабре, что позволит вакцинировать не только группы риска, но и другие категории населения. 

Мурашко отметил, что вакцинация будет идти параллельно с клиническими исследованиями и вакцинацией групп риска.

В настоящее время по вакцинации групп риска в регионах идет "отработка логистической цепи, обучение персонала работе с вакциной, промышленная наработка больших доз вакцины", рассказал министр. 

Вакцинация групп риска рассчитана "на медработников, педагогов (...), и тех, кто имеет максимальную активность контактов с населением", добавил Мурашко.

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 16:40
Гость: ABCD

Сегодня проскочило сообщение, мол у некоторых уже привитых стали наблюдаться сильные побочные эффекты которые не проходят, мышечные боли, головная боль, боль в груди, проблемы с передвижением, зрением, высокое давление тд..
Что то они там набодяжили и явно на пяток лет раньше времени похвастались своим снадобьем.
15.09.2020, 14:42
Гость: Шило

Эта вакцинация, как пиявки, для Буратино!
15.09.2020, 14:17
Гость: вакцинация будет идти параллельно

с клиническими исследованиями и вакцинацией групп риска.

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/09/15/vaktsinatsiya/879171-vozmozhnost-massovoi-covid-vaktsinatsii-rossiyan-poyavitsya-

Дааа, получается враги народа и врачи-убийцы таки существуют.

Ставят , млин, эксперименты на людях , да из группы риска.
Здоровые мож и оклемаются, а кто из группы риска - капут .
А как иначе, если человек с инсультом (скорая приехала через 6 минут) , тот человек два часа лежит в скорой на носилках, ищут больницу готиовую принять. И не находят. Потому что ВСЁ НА КОВИД.
Так и помереть недолго. А при инсульте чем раньше начать лечить, тем лучше.
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