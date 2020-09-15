Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

11:04

Возможность широкой вакцинации населения от коронавируса появится через несколко месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

По словам Мурашко, уже вышли первые серии препаратов и три компании ведут наработку вакцины. Большие объемы планируется поставлять в конце ноября - декабре, что позволит вакцинировать не только группы риска, но и другие категории населения.

Мурашко отметил, что вакцинация будет идти параллельно с клиническими исследованиями и вакцинацией групп риска.

В настоящее время по вакцинации групп риска в регионах идет "отработка логистической цепи, обучение персонала работе с вакциной, промышленная наработка больших доз вакцины", рассказал министр.

Вакцинация групп риска рассчитана "на медработников, педагогов (...), и тех, кто имеет максимальную активность контактов с населением", добавил Мурашко.