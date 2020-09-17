Кому и когда нужно КТ
КТ сканер позволяет производить сканирование легких быстро, не причиняя неудобств пациенту. Благодаря этому аппарату можно определить изменения в дыхательной системе человека достаточно точно для постановки диагноза.
Метод компьютерной томографии позволяет проникнуть рентгеновским лучам к органам дыхания, минуя ткани и сосуды, а также хрящевую и костную ткань. Процесс сканирования происходит путем сигнала проецируемого томографом обрабатываемого компьютером, превращая полученные данные в трехмерное изображение. Благодаря небольшому шагу, в один миллиметр, врач производящий диагностику, может увидеть любые изменения в тканях дыхательных органов и быстро определить уровень их опасности. Это позволяет быстро поставить диагноз и назначить лечение пациенту.
Сканер КТ применяется при симптомах:
- затяжной кашель, одышка и любые нарушения дыхательной функции с появлениями хрипов непонятного происхождения;
- запланированная операции связанная с легкими, сердцем или сосудами;
- подозрение на воспалительный процесс дыхательной системы, бронхит, пневмонию;
- боли в груди с затрудненным дыханием;
- при явных травмах в области грудной клетки;
- туберкулезные осложнения легких;
- диагностирование как доброкачественных, так и злокачественных опухолей;
- наличия абсцессов или свищей в области грудной клетки;
- проверка наличия метастазов при онкологических заболеваниях;
- возможные поражения коронарных артерий;
- подозрение на коронавирус и его штамм COVID-19.
Диагностика при помощи КТ сканера тут, позволяет легче диагностировать заболевания дыхательных путей, после проведенной операции провести анализ результата. Качественно проведенная компьютерная томография позволяет безошибочно выявить проблемы в дыхательных путях, что значительно снизит риски больного, в сравнении с общим обследованием.
Ситуация сложившаяся в мире в связи с коронавирусом, не дает возможности однозначно определить наличие заболевания при стандартных тестах. Врачи рекомендуют, при малейших неуверенности в тестировании, произвести сканирование на аппарате КТ. Это позволит достоверно определить заболевания и его стадию, чем сократит не только сроки лечения, но и позволит предотвратить летальный исход.
Среди преимуществ такого метода диагностирования стоит отметить:
- плохое самочувствие, температура пациента не влияет на результат теста;
- предварительная подготовка или соблюдение какой-либо диеты не требуется;
- спустя час после сканирования диагноз может быть поставлен;
- определение заболевания возможно уже на начальной стадии.
Современные методы сканирования на компьютерном томографе особенно востребованы, а в условиях мировой пандемии COVID-19 — незаменимы.