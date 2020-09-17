Кому и когда нужно КТ

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Компьютерная томография легких — это способ современной диагностики при применении рентгеновского оборудования достаточной мощности для сканирования главных дыхательных органов человека

КТ сканер позволяет производить сканирование легких быстро, не причиняя неудобств пациенту. Благодаря этому аппарату можно определить изменения в дыхательной системе человека достаточно точно для постановки диагноза.

Метод компьютерной томографии позволяет проникнуть рентгеновским лучам к органам дыхания, минуя ткани и сосуды, а также хрящевую и костную ткань. Процесс сканирования происходит путем сигнала проецируемого томографом обрабатываемого компьютером, превращая полученные данные в трехмерное изображение. Благодаря небольшому шагу, в один миллиметр, врач производящий диагностику, может увидеть любые изменения в тканях дыхательных органов и быстро определить уровень их опасности. Это позволяет быстро поставить диагноз и назначить лечение пациенту.

Сканер КТ применяется при симптомах:

затяжной кашель, одышка и любые нарушения дыхательной функции с появлениями хрипов непонятного происхождения;

запланированная операции связанная с легкими, сердцем или сосудами;

подозрение на воспалительный процесс дыхательной системы, бронхит, пневмонию;

боли в груди с затрудненным дыханием;

при явных травмах в области грудной клетки;

туберкулезные осложнения легких;

диагностирование как доброкачественных, так и злокачественных опухолей;

наличия абсцессов или свищей в области грудной клетки;

проверка наличия метастазов при онкологических заболеваниях;

возможные поражения коронарных артерий;

подозрение на коронавирус и его штамм COVID-19.

Диагностика при помощи КТ сканера тут, позволяет легче диагностировать заболевания дыхательных путей, после проведенной операции провести анализ результата. Качественно проведенная компьютерная томография позволяет безошибочно выявить проблемы в дыхательных путях, что значительно снизит риски больного, в сравнении с общим обследованием.

Ситуация сложившаяся в мире в связи с коронавирусом, не дает возможности однозначно определить наличие заболевания при стандартных тестах. Врачи рекомендуют, при малейших неуверенности в тестировании, произвести сканирование на аппарате КТ. Это позволит достоверно определить заболевания и его стадию, чем сократит не только сроки лечения, но и позволит предотвратить летальный исход.

Среди преимуществ такого метода диагностирования стоит отметить:

плохое самочувствие, температура пациента не влияет на результат теста;

предварительная подготовка или соблюдение какой-либо диеты не требуется;

спустя час после сканирования диагноз может быть поставлен;

определение заболевания возможно уже на начальной стадии.

Современные методы сканирования на компьютерном томографе особенно востребованы, а в условиях мировой пандемии COVID-19 — незаменимы.