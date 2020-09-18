Роспотребнадзор рассказал о 22 единичных мутациях коронавируса
Роспотребнадзор заявил о 22 выявленных в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2 единичных мутаций.
Согласно информации на сайте ведомства, общее число мутаций составляет многие тысячи, но только единичные из них были зафиксированы и стабильно наследуются.
При этом отмечается, что выявленные мутации произошли в январе - марте 2020 года. Позже этих сроков мутации, получившие широкое распространение, зафиксированы не были.
Согласно анализам, самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций. В настоящее время более 93% исследуемых образцов имеют эту пару замен.
По информации роспотребнадзора, первые варианты вируса с этими мутациями были выявлены в конце января в Китае, Австралии, а затем в США, большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, Канаде, Мексике, Марокко, Сенегале и Бразилии.
На территории России в 99% случаев также наблюдается наличие вариантов штаммов вируса с данной парой мутаций.