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Роспотребнадзор рассказал о 22 единичных мутациях коронавируса

12:12 18.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор заявил о 22 выявленных в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2 единичных мутаций.

Согласно информации на сайте ведомства, общее число мутаций составляет многие тысячи, но только единичные из них были зафиксированы и стабильно наследуются.

При этом отмечается, что выявленные мутации произошли в январе - марте 2020 года. Позже этих сроков мутации, получившие широкое распространение, зафиксированы не были.

Согласно анализам, самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций. В настоящее время более 93% исследуемых образцов имеют эту пару замен.

По информации роспотребнадзора, первые варианты вируса с этими мутациями были выявлены в конце января в Китае, Австралии, а затем в США, большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, Канаде, Мексике, Марокко, Сенегале и Бразилии.

На территории России в 99% случаев также наблюдается наличие вариантов штаммов вируса с данной парой мутаций.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 14:51
Гость: Петров

Распускаем всякие ненужные паразитические,вирусные шаражки,читаем Мойдодыра и тогда никакого вируса не будет.
Если говорит о чём то какая то непонятная,несоответствующая теме и здравому смыслу,никому ненужная...,получается,что не удалось найти спецов в соответствующей сфере,у которых повернулся бы язык... .
18.09.2020, 14:37
Гость: www

Причем все это выявили в Австралии, Канаде е еще черт знает где. Где то рядом со свем этим Роспотребнадзор.
18.09.2020, 13:15
Гость: Пилите, Шура,

пилите, они золотые, какие же еще.
18.09.2020, 13:14
Гость: gvozd

а при чему тот роспотребнадзор?
это же медицинская проблема..?
впрочем мы все знае что это Политическая конструкция..
18.09.2020, 12:30
Гость: Мы скоро

все станем микробиологами.
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