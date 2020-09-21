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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

09:59 21.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами. Об этом в интервью RT заявил адемик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — сказал он.

Академик отметил, что в этом вопросе определяющими станут указания Минздрава по итогам заключительной, третьей фазы исследования вакцины «Спутник V».

До этого СМИ приводили мнение доктора медицинских наук Владислава Жемчугова. По его словам, прививка от COVID-19 неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами, в частности, при онкологии. Жемчугов также подчеркнул, что вакцина не подойдет людям с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой и системными заболеваниями крови.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 15:48
Гость: Василий

Екатерина Вторая Великая сделала себе прививку от оспы. Мальчику от которого был взят биоматериал был пожалован дворянский титул. Много было мракобесов в ту пору. Не перевились они и поныне. Только теперь у них интернет.
21.09.2020, 11:54
Гость: АлексейВ

Так и за чем она тогда нужна эта вакцина? Чтобы и здоровых сделать больными?

С иммунодефицитом и онкологией понятно они уже лежат в зависимости от фармакологов.
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