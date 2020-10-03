3 простых совета как не заболеть коронавирусом

19:42

Эпидемия коронавируса застала всех врасплох

Вот уже полгода пандемия держит в напряжении буквально весь мир, и последствия сегодня кажутся просто невообразимыми. Целые страны закрываются на карантин, а экономика некоторых из них буквально трещит по швам. Например, Тайланд, закрылся от туристов, а райские до недавних пор острова уже начинают принимать постапокалиптический вид. Многие из нас, ранее относящиеся скептически, к коронавирусу, сегодня уже всерьез задумываются о том, как противостоять коварному вирусу. Итак, что же мы можем предпринять, чтобы не заболеть коронавирусом?

Ограничить социальные контакты.

Вы не заболеете, если не будете контактировать с носителями инфекции. Тут все просто: достаточно соблюдать социальную дистанцию, ограничить контакты с незнакомыми людьми, избегать скоплений народа. При этом мы за разумную самоизоляцию, ведь прогулки на свежем воздухе принесут вашему организму только пользу.

Создать физический барьер.

Защитные маски хоть и не могут обезопасить вас на 100% от возможного заражения, однако существенно снижают вероятность негативного исхода. Кроме того, если вы сами чувствуете симптомы недомогания, то лучше обезопасить окружающих от возможной инфекции и самому носить маску. К счастью, сейчас нет проблем с одноразовыми масками, их цена адекватна и доступна.

Укреплять иммунитет.

Учеными доказано, что противостоять вирусу помогает достаточное количество Витамина D в организме. Витамин D вырабатывается человеческим организмом при пребывании на солнце. Достаточно провести 30 минут на природе в солнечный день, чтобы улучшить имунный ответ организма на вирусное заражение. Здоровый образ жизни, умеренные и регулярные физические нагрузки, достаточное количество отдыха, снижение стресса также помогают существенно укрепить иммунитет.

На текущий день система медицинской помощи в нашей стране уже гораздо лучше адаптирована к возможным последствиям пандемии. В больницах, стационарах и клиниках Москвы увеличено количество коек, закуплено и установлено необходимое оборудование. А врачи, прошедшие боевое крещение на первой волне коронавируса, уже имеют положительный опыт борьбы с инфекцией. Поэтому в случае недомогания не стоит пренебрегать обращением в лучшие клиники Москвы, которые готовы принять пациентов и оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию, связанную с вашим здоровьем.

Надеемся, что эти простые советы помогут вам избежать возможных проблем и устоять в борьбе со второй волной Covid-19. Желаем вам здоровья!

Независимый портал clinic.msk.ru