В Челябинской области скорая больше не поедет на боли в животе и обмороки

20:10

В Челябинской области медорганизациям рекомендовано на период пандемии COVID-19 передать ряд вызовов со скорой помощи в поликлиники по месту прикрепления пациента. Соответствующее письмо за подписью главы регионального минздрава Юрия Семенова было направлено главным врачам самостоятельных СПМ и руководителям медорганизаций, в составе которых есть скорая помощь.

Документ выложил у себя на странице в социальной сети челябинский депутат Роман Никитин. Как написано в письме, из-за большого времени ожидания скорой рекомендовано передать в абмулаторно-поликлинические службы следующие вызовы: отравление пищей, тахикардия, боли в животе и боли в животе с рвотой, рвота, обморок, контакт по ковиду, подозрение на ковид, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), затруднения в дыхании при бронхите, пневмонии и по неизвестной причине, состояние «трясет по неизвестной причине», состояние «человеку плохо».

В пресс-службе минздрава региона сообщили, что такое письмо есть. Речь идет о передаче вызовов со скорой помощи в поликлинику.

«Мы видим, насколько увеличена на данный момент нагрузка на бригады скорой помощи. К сожалению, большинство граждан не знают или не помнят о том, что помимо скорой помощи вызвать врачей на случаи, не связанные с угрозой жизни и здоровью, необходимо неотложную помощь, — цитирует пресс-службу Znak.com. — Каждую заявку, поступающую на пульт СМП, диспетчер фиксирует и обязан обработать. Данная инициатива целесообразна, чтобы разгрузить скорую помощь. СМП сами вызовы будут передавать либо на неотложную помощь, либо в поликлинику. Специалисты отмечают, что уже сейчас в сутки порядка 500 вызовов передаются таким образом».

В пресс-службе минздрава добавили, что скорая помощь — это экстренная служба, оказывающая помощь, когда существует угроза жизни человека.

«Боли в животе или отравления к ним не относятся. Вызовы фиксирует диспетчер, в порядке экстренности и очередности выезжает бригада. Перегружать скорую бесконечными звонками не нужно. Задумайтесь, что где-то в этот момент врачей может не дождаться пострадавший в аварии, — отметили в ведомстве. — Для температуры, высокого давления и других проблем со здоровьем существует неотложка. В порядке очередности на дом приедет доктор и проведет осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации».