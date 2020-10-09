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В Челябинской области скорая больше не поедет на боли в животе и обмороки

20:10 9.10.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

В Челябинской области медорганизациям рекомендовано на период пандемии COVID-19 передать ряд вызовов со скорой помощи в поликлиники по месту прикрепления пациента. Соответствующее письмо за подписью главы регионального минздрава Юрия Семенова было направлено главным врачам самостоятельных СПМ и руководителям медорганизаций, в составе которых есть скорая помощь.

Документ выложил у себя на странице в социальной сети челябинский депутат Роман Никитин. Как написано в письме, из-за большого времени ожидания скорой рекомендовано передать в абмулаторно-поликлинические службы следующие вызовы: отравление пищей, тахикардия, боли в животе и боли в животе с рвотой, рвота, обморок, контакт по ковиду, подозрение на ковид, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), затруднения в дыхании при бронхите, пневмонии и по неизвестной причине, состояние «трясет по неизвестной причине», состояние «человеку плохо».

В пресс-службе минздрава региона сообщили, что такое письмо есть. Речь идет о передаче вызовов со скорой помощи в поликлинику.

«Мы видим, насколько увеличена на данный момент нагрузка на бригады скорой помощи. К сожалению, большинство граждан не знают или не помнят о том, что помимо скорой помощи вызвать врачей на случаи, не связанные с угрозой жизни и здоровью, необходимо неотложную помощь, — цитирует пресс-службу Znak.com. — Каждую заявку, поступающую на пульт СМП, диспетчер фиксирует и обязан обработать. Данная инициатива целесообразна, чтобы разгрузить скорую помощь. СМП сами вызовы будут передавать либо на неотложную помощь, либо в поликлинику. Специалисты отмечают, что уже сейчас в сутки порядка 500 вызовов передаются таким образом».

В пресс-службе минздрава добавили, что скорая помощь — это экстренная служба, оказывающая помощь, когда существует угроза жизни человека.

«Боли в животе или отравления к ним не относятся. Вызовы фиксирует диспетчер, в порядке экстренности и очередности выезжает бригада. Перегружать скорую бесконечными звонками не нужно. Задумайтесь, что где-то в этот момент врачей может не дождаться пострадавший в аварии, — отметили в ведомстве. — Для температуры, высокого давления и других проблем со здоровьем существует неотложка. В порядке очередности на дом приедет доктор и проведет осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации».

Темы: Здоровье
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 01:06
Гость: Евроазиец

Золотые слова! Все должны быть Патриотами!
10.10.2020, 00:22
Гость: Кому такая "скорая" тогда нужна?

Надо тогда шаманов вызывать. И Габышева им в начальники. А то дед совсем сдурел.
10.10.2020, 00:06
Гость: ABCD

Так почему из года в год ЕР и Гегемон получают свои 67%????
Или не получают? Я так и не понял.
Но откуда то эти 67% берутся!
09.10.2020, 23:01
Гость: gvozd

это на самом деле Копия происходящего на западе.
педосатанисты на западе по сути Запретили доступ населения к медицине.
под прикрытием Говида, Государство отменило все срочные и плановые процедуры хронических больных например.
дошло до абсурда, людей Выбрасывают из многолетных очередей на опереации если возникло Любое поподозрение у местного медицинского функционера что можно привинтить Говид к пациенту или пациент ерепенится и не соглашается на фашисткие требование госпиталей устанавливаемые Государством же и т.д...
это Политическая афера.
09.10.2020, 22:51
Гость: ABCD

Да ладно, чиновники на что? издадут указание, что бы "боли были не острыми и жизни не угрожали" и доведут до населения. А если население их "не услышит" то чиновники тут не причём. Виновато население которое никак не хочет жить по разработанным чиновниками нормативам.
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