Малышева назвала три «суперпродукта» против коронавируса

21:05 22.10.2020

Печень трески, сырые устрицы и бразильский орех - это продукты, которые могут защитить человека от коронавируса, а также избежать осложнений в случае заболевания. Об этом написала в своем Instagram врач и телеведущая Елена Малышева.

Доказано, что коронавирусная инфекция, как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее протекает у людей с дефицитом витамина D, цинка и селена, отметила профессор Малышева. Среди продуктов, богатых этими вещеставми, она выделила следующие:

Печень трески - лучший источником витамина D, который запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID.

Сырые устрицы - лучший источник цинка, который блокирует размножение коронавируса в клетке.

Бразильский орех - лучший источник селена, придающий силу естесственным "киллерам" - макрофагам, которые убивают вирус. Кроме того, селен значительно снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.

Продукты, которые представила Елена Малышева, она назвала "супер чемпионами".

На 22 октября 2020 в России зафиксировано 1 463 306 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 15 971 человек.