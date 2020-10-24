Витамин С: польза и вред
Биологическая ценность витамина С (аскорбиновой кислоты) неописуемы. Читателям будет интересно и полезно узнать, чем он полезен и может ли быть вреден для организма. В статье использованы материалы исследований команды «ВыборЭксперта» – Лучшие витамины для волос - https://vyborexperta.ru/vitaminy-dlja-volos/.
Польза витамина С для организма
Аскорбиновая кислота является одним из важнейших веществ для человека. Она отвечает за большое количество процессов, происходящих в организме. Вот ее полезные свойства.
- Участвует в процессах образования коллагена, являющегося основой для всех видов соединительных тканей. Коллаген улучшает состояние связок, хрящей, сосудов, кожи, сокращает реабилитационный период после травм.
- Помогает бороться со стрессом. Потребность в витамине возрастает из-за стрессов, переутомления, физических нагрузок и курения.
- Повышает иммунитет, стимулирует процессы выработки антител. Употребление вещества ускоряет выздоровление при инфекционных болезнях.
- Повышает тонус организма, улучшает сон.
- Расщепляет вредный холестерин в крови, предотвращая развитие атеросклероза и улучшая состояние кровеносных сосудов.
- Обладает мощной антиоксидантной активностью, выводит токсины из печени, позволяя ей быстрее восстанавливаться.
- Улучшает транспортировку кислорода к клеткам и тканям.
- Улучшает процессы усвоения витамина D, фолиевой кислоты, а также железа.
- Снижает риск возникновения кровяных сгустков – тромбов.
- Снижает вероятность развития злокачественных опухолей.
- Укрепляет организм в зимний период, при высоком риске простудных патологий.
- Улучшает работу пищеварительного тракта, нормализует процессы образования желчи.
- Положительно влияет на функционирование эндокринной системы, стимулирует выработку гормонов поджелудочной железы.
- Снижает артериальное давление.
Где содержится этот витамин
Аскорбиновая кислота распространена в природе. Больше всего этого вещества находится в таких продуктах:
- шиповник (абсолютный рекордсмен: в 100 г плодов содержится 1500 мг полезного вещества);
- облепиха;
- черная смородина;
- киви;
- яблоки;
- малина;
- клюква;
- клубника;
- малина;
- сладкий перец;
- петрушка;
- хрен;
- капуста;
- лук.
Тепловая обработка и заморозка свежих овощей, фруктов частично разрушают витамин С. Поэтому важно употреблять их свежими.
Польза витамина для волос
По мнению команды «ВыборЭксперта» https://vyborexperta.ru/vitaminy-dlja-volos/ витамин С является лучшим для поддержания здоровья волос. Он незаменим для усиления роста волос и не допускает их выпадения. Польза аскорбиновой кислоты для волос также заключается в том, что она:
- увеличивает объем волос;
- укрепляет ее по всей длине – от корней и к кончикам;
- придает волосам шелковистость;
- повышает эластичность и прочность волос;
- устраняет сухость и ломкость кончиков.
Аскорбинка нужна также и мужчинам: она предотвращает облысение, укрепляет волосы, уменьшает воздействие вредных факторов (холода, сухости воздуха в отапливаемых помещениях, неправильного и неполноценного питания). Употребление продуктов, богатых витамином, нормализует кровоток и усиливает поступление кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам.
Сколько нужно аскорбиновой кислоты организму
Рекомендованные врачами суточные количества этой кислоты:
- мужчинам – 90 мг;
- женщинам – 75 мг;
- подросткам – от 65 до 75 мг;
- детям до 12 лет – от 35 до 50 мг.
Суточная доза витамина при вирусных заболеваниях может возрастать до 2000 мг. Разовая максимальная доза аскорбиновой кислоты – 3 г. Женщинам при беременности следует избегать суточных дозировок выше 500 мг. Рекомендованная доза беременным – 100 мг. То же относится и к кормящим женщинам.
Признаки недостатка витамина
Следующие симптомы дают основание заподозрить недостаток аскорбиновой кислоты в организме:
- частые простуды;
- появление на коже синяков даже после незначительных ударов;
- кровоточивость и отек десен;
- медленное заживление порезов;
- расстройства пищеварения (чередование поносов и запоров);
- ломкость и сухость волос;
- появление сухих и красных пятен на коже;
- сухость и шелушение кожи;
- боль в суставах, отеки;
- увеличение массы тела.
В этих случаях рекомендуется прием препаратов аскорбиновой кислоты. Их дозировку определяет врач.
После 3 месяцев дефицита витамина С в организме развивается цинга. Ее симптомы:
- быстрая утомляемость;
- кровоточивость десен;
- сильные боли в мышцах, судороги;
- язвы на руках и ногах;
- кровоизлияния в суставы;
- развитие язв в полости рта.
Есть ли вред от витамина С
Человек может страдать не только от недостатка или отсутствия витаминов, но и от их переизбытка. Часто избыток аскорбинки бывает при неправильном применении аптечных препаратов. Их необходимо употреблять в меру. В высоких дозах препараты витамина С плохо усваиваются. Организм не может запасать аскорбинку впрок.
Особую осторожность должны проявлять люди, болеющие язвой, гастритом и прочими патологиями пищеварительного тракта. В больших количествах витамин С вызывает понос, расстройство работы мочевого пузыря, боли в животе. В тяжелых случаях возможно появление мышечных спазмов – судорог.
Продолжительное употребление препаратов аскорбиновой кислоты в высоких дозах вызывает образование камней в почках. Витамин способен вызвать аллергические реакции. Аптечные препараты аскорбиновой кислоты в больших количествах сгущают кровь, что опасно для людей, страдающих тромбофлебитом.
Витамин С относится к наиболее ценным веществам. Ежедневно необходимо пополнять его запасы в организме с пищей. Для человека одинаково вреден как недостаток, так и избыток аскорбинки.
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