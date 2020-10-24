Витамин С: польза и вред

00:24 25.10.2020

Без витаминов невозможно функционирование организма

Биологическая ценность витамина С (аскорбиновой кислоты) неописуемы. Читателям будет интересно и полезно узнать, чем он полезен и может ли быть вреден для организма. В статье использованы материалы исследований команды «ВыборЭксперта» – Лучшие витамины для волос - https://vyborexperta.ru/vitaminy-dlja-volos/.

Польза витамина С для организма

Аскорбиновая кислота является одним из важнейших веществ для человека. Она отвечает за большое количество процессов, происходящих в организме. Вот ее полезные свойства.

Участвует в процессах образования коллагена, являющегося основой для всех видов соединительных тканей. Коллаген улучшает состояние связок, хрящей, сосудов, кожи, сокращает реабилитационный период после травм. Помогает бороться со стрессом. Потребность в витамине возрастает из-за стрессов, переутомления, физических нагрузок и курения. Повышает иммунитет, стимулирует процессы выработки антител. Употребление вещества ускоряет выздоровление при инфекционных болезнях. Повышает тонус организма, улучшает сон. Расщепляет вредный холестерин в крови, предотвращая развитие атеросклероза и улучшая состояние кровеносных сосудов. Обладает мощной антиоксидантной активностью, выводит токсины из печени, позволяя ей быстрее восстанавливаться. Улучшает транспортировку кислорода к клеткам и тканям. Улучшает процессы усвоения витамина D, фолиевой кислоты, а также железа. Снижает риск возникновения кровяных сгустков – тромбов. Снижает вероятность развития злокачественных опухолей. Укрепляет организм в зимний период, при высоком риске простудных патологий. Улучшает работу пищеварительного тракта, нормализует процессы образования желчи. Положительно влияет на функционирование эндокринной системы, стимулирует выработку гормонов поджелудочной железы. Снижает артериальное давление.

Где содержится этот витамин

Аскорбиновая кислота распространена в природе. Больше всего этого вещества находится в таких продуктах:

шиповник (абсолютный рекордсмен: в 100 г плодов содержится 1500 мг полезного вещества);

облепиха;

черная смородина;

киви;

яблоки;

малина;

клюква;

клубника;

малина;

сладкий перец;

петрушка;

хрен;

капуста;

лук.

Тепловая обработка и заморозка свежих овощей, фруктов частично разрушают витамин С. Поэтому важно употреблять их свежими.

Польза витамина для волос

По мнению команды «ВыборЭксперта» https://vyborexperta.ru/vitaminy-dlja-volos/ витамин С является лучшим для поддержания здоровья волос. Он незаменим для усиления роста волос и не допускает их выпадения. Польза аскорбиновой кислоты для волос также заключается в том, что она:

увеличивает объем волос;

укрепляет ее по всей длине – от корней и к кончикам;

придает волосам шелковистость;

повышает эластичность и прочность волос;

устраняет сухость и ломкость кончиков.

Аскорбинка нужна также и мужчинам: она предотвращает облысение, укрепляет волосы, уменьшает воздействие вредных факторов (холода, сухости воздуха в отапливаемых помещениях, неправильного и неполноценного питания). Употребление продуктов, богатых витамином, нормализует кровоток и усиливает поступление кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам.

Сколько нужно аскорбиновой кислоты организму

Рекомендованные врачами суточные количества этой кислоты:

мужчинам – 90 мг;

женщинам – 75 мг;

подросткам – от 65 до 75 мг;

детям до 12 лет – от 35 до 50 мг.

Суточная доза витамина при вирусных заболеваниях может возрастать до 2000 мг. Разовая максимальная доза аскорбиновой кислоты – 3 г. Женщинам при беременности следует избегать суточных дозировок выше 500 мг. Рекомендованная доза беременным – 100 мг. То же относится и к кормящим женщинам.

Признаки недостатка витамина

Следующие симптомы дают основание заподозрить недостаток аскорбиновой кислоты в организме:

частые простуды;

появление на коже синяков даже после незначительных ударов;

кровоточивость и отек десен;

медленное заживление порезов;

расстройства пищеварения (чередование поносов и запоров);

ломкость и сухость волос;

появление сухих и красных пятен на коже;

сухость и шелушение кожи;

боль в суставах, отеки;

увеличение массы тела.

В этих случаях рекомендуется прием препаратов аскорбиновой кислоты. Их дозировку определяет врач.

После 3 месяцев дефицита витамина С в организме развивается цинга. Ее симптомы:

быстрая утомляемость;

кровоточивость десен;

сильные боли в мышцах, судороги;

язвы на руках и ногах;

кровоизлияния в суставы;

развитие язв в полости рта.

Есть ли вред от витамина С

Человек может страдать не только от недостатка или отсутствия витаминов, но и от их переизбытка. Часто избыток аскорбинки бывает при неправильном применении аптечных препаратов. Их необходимо употреблять в меру. В высоких дозах препараты витамина С плохо усваиваются. Организм не может запасать аскорбинку впрок.

Особую осторожность должны проявлять люди, болеющие язвой, гастритом и прочими патологиями пищеварительного тракта. В больших количествах витамин С вызывает понос, расстройство работы мочевого пузыря, боли в животе. В тяжелых случаях возможно появление мышечных спазмов – судорог.

Продолжительное употребление препаратов аскорбиновой кислоты в высоких дозах вызывает образование камней в почках. Витамин способен вызвать аллергические реакции. Аптечные препараты аскорбиновой кислоты в больших количествах сгущают кровь, что опасно для людей, страдающих тромбофлебитом.

Витамин С относится к наиболее ценным веществам. Ежедневно необходимо пополнять его запасы в организме с пищей. Для человека одинаково вреден как недостаток, так и избыток аскорбинки.