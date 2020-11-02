Для борьбы с COVID-19 привлекли свыше 30 тысяч студентов-медиков
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что для борьбы с коронавирусной инфекцией было привлечено свыше 30 тысяч российских студентов-медиков.
По его словам, к борьбе были привлечены как студенты старших, так и младших курсов, а участие волонтеров-медиков и волонтеров является одним из компонентов работы на протяжении всего периода, сообщает агентство «Москва».
Мурашко добавил, что волонтеры помогают в работе колл-центров, доставляют лекарственные препараты и продукты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и зачем вам?
Неужели коронавирус схватили.
Так это к доктору и вам принесут.
Что можно получить в итоге?Больных не спасут и будущих врачей ,матерей угробят!
Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
/доставляют лекарственные препараты//
Интересно, где они берут те препараты. Не одну аптеку обошёл, нету препаратов-то. Иногда аналог предложат. Нету! А они доставляют! Может они и не препараты доставляют вовсе, а? А что же они тогда доставляют? И куда?
Молодежь надо беречь.Взялись уже и за будущее страны.Что же вы делаете.