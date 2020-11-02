Для борьбы с COVID-19 привлекли свыше 30 тысяч студентов-медиков

17:42 2.11.2020

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что для борьбы с коронавирусной инфекцией было привлечено свыше 30 тысяч российских студентов-медиков.

По его словам, к борьбе были привлечены как студенты старших, так и младших курсов, а участие волонтеров-медиков и волонтеров является одним из компонентов работы на протяжении всего периода, сообщает агентство «Москва».

Мурашко добавил, что волонтеры помогают в работе колл-центров, доставляют лекарственные препараты и продукты.