Для борьбы с COVID-19 привлекли свыше 30 тысяч студентов-медиков

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что для борьбы с коронавирусной инфекцией было привлечено свыше 30 тысяч российских студентов-медиков.

По его словам, к борьбе были привлечены как студенты старших, так и младших курсов, а участие волонтеров-медиков и волонтеров является одним из компонентов работы на протяжении всего периода, сообщает агентство «Москва».

Мурашко добавил, что волонтеры помогают в работе колл-центров, доставляют лекарственные препараты и продукты. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2020, 22:28
    Гость: макар, а каких порепаратов нет в аптеках

    и зачем вам?
    Неужели коронавирус схватили.
    Так это к доктору и вам принесут.

  2. 02.11.2020, 20:38
    Гость: однозначно

    Что можно получить в итоге?Больных не спасут и будущих врачей ,матерей угробят!

  4. 02.11.2020, 19:04
    Гость: макар

    /доставляют лекарственные препараты//
    Интересно, где они берут те препараты. Не одну аптеку обошёл, нету препаратов-то. Иногда аналог предложат. Нету! А они доставляют! Может они и не препараты доставляют вовсе, а? А что же они тогда доставляют? И куда?

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