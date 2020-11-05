Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус

Читал статью на "мир тесен" как некий мэн попробовал искать коронованный вирус где угодно, для эксперимента, теми самыми отечественными тестами. Первая же проверка на собаке (они генетически невосприимчивы к нему) показала, что собака больна короновирусом. Потом заболел и телефонный столб у которого тес тоже показал наличие вируса.

Вчера объявили в Швеции, что там уничтожат всех норок на зверофермах только потому, что кто-то из медицинских светил там выдал, мол норки являются переносчиками.. но это никто даже не пытался установить!

Вчера у Китайцев обострился "птичий грипп" о там собираются убить всех домашних кур и голубей и даже попугаев.

Это уже называется всё просто- ШИЗОФРЕНИЯ.

Проблема в том, что короновирус это не что иное как обычный сезонный грипп, а эти тесты реагируют на остатки белка вируса гриппа, а они есть у всех поголовно, кто болел гриппом хоть раз в жизни, (а им болели все 100%) или проще говоря этот тест показывает, что этот человек имеет следы вируса гриппа.

То есть этот тест по сути не показывает вообще нечего! Кроме того, что сам хозяин про себя и так знает.

И на основании этого делают вывод- он заражен короновирусом.

Эта пандемия носит слишком яркий политический окрас, она обострилась именно в тот момент, когда начались протесты в Хабаровске, майданить начали Беларусь и Киргизия .

Для власти сейчас эта штука стала идеальным политическим инструментом, она и к экономике применима и к политике, есть отличный предлог быдло массы в стойло засунуть.