Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус
Примерно в одной трети случаев ПЦР-тест на коронавирус дает ложноотрицательный результат. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев агентству РИА Новости.
"Это происходит приблизительно в 30-40% случаев", - рассказал Авдеев.
По его словам, это связано с забором материала. "Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - пояснил он.
Точность теста также зависит от времени взятия материала. На ранней стадии заболевания шанс получить положительный результат - выше. В некоторых случаях необходимо сдать тест повторно, но решение об этом должен принимать врач, подчеркнул Авдеев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правда. Все так и есть, это намного эффективнее полиции, ФСБ и религии.
Читал статью на "мир тесен" как некий мэн попробовал искать коронованный вирус где угодно, для эксперимента, теми самыми отечественными тестами. Первая же проверка на собаке (они генетически невосприимчивы к нему) показала, что собака больна короновирусом. Потом заболел и телефонный столб у которого тес тоже показал наличие вируса.
Вчера объявили в Швеции, что там уничтожат всех норок на зверофермах только потому, что кто-то из медицинских светил там выдал, мол норки являются переносчиками.. но это никто даже не пытался установить!
Вчера у Китайцев обострился "птичий грипп" о там собираются убить всех домашних кур и голубей и даже попугаев.
Это уже называется всё просто- ШИЗОФРЕНИЯ.
Проблема в том, что короновирус это не что иное как обычный сезонный грипп, а эти тесты реагируют на остатки белка вируса гриппа, а они есть у всех поголовно, кто болел гриппом хоть раз в жизни, (а им болели все 100%) или проще говоря этот тест показывает, что этот человек имеет следы вируса гриппа.
То есть этот тест по сути не показывает вообще нечего! Кроме того, что сам хозяин про себя и так знает.
И на основании этого делают вывод- он заражен короновирусом.
Эта пандемия носит слишком яркий политический окрас, она обострилась именно в тот момент, когда начались протесты в Хабаровске, майданить начали Беларусь и Киргизия .
Для власти сейчас эта штука стала идеальным политическим инструментом, она и к экономике применима и к политике, есть отличный предлог быдло массы в стойло засунуть.
Вы опоздали. Уже нашли.
Девушка на фото - иностранка из Средней Азии?
Всем надеть и заткнуться .Ждать,ждать, ждать когда прийдэбаба с косой, мы прах..