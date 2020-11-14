Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.
Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе.
Первую вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, напоминает РИА Новости. Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания. Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.
Владимир Путин выразил убежденность, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств. Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я тоже встал. Потом проснулся - обрадовался, что здоров и что мужчина. Хороший сон был.
Ну, на счет соседней галактики вы не знаем, но вот новый рекорд устанорвлен в США! Там за сутки 13 ноября заразились Ковид-19 - 185 тыс человек, всего зараженных в США 10,75 млн, умерших 250 тыс чел. Франция по числу зараженных Ковид-19 вышла на 4 место в мире: 1.США, 2.Индия, 3.Бразилия, 4.Франция. Более 1 млн зараженных в Италии, Англии, Испании, Мексике, Аргентине, Колумбии, Южной Африке. И случился полный провал с созданием американо-британской вакцины и с созданием американско-германской вакцины - тяжелые побочные эффекты и смерь людей от вакцинирования. Придется Западу покланяться России, попросить у неё прощения и умолять её, продать им русскую вакцину!
Это говорит о том, что вам хочется чтобы Россия провалилась. Но и Израиль и Венгрия заказали вакцину. Это не считая Индии и прочих Аргентин с Бразилиями. Так что выкладывайте герб из кизяков, возите по выставкам один и тот же Ан-178, и изображайте из себя вальяжных, продвинутых и чего то достигших. Подо всем должна быть база. И если представитель страны, которая образно говоря сшибает бычки по миру, изображает американца, это забавно.
Напоролся в ютубе на Украинский ролик. Там на их телевидении бывший прокурор Кузьмин сказал что Спутник заказала КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ СТРАНА в мире.
А недавно и Венгрия, забив рекомендации ЕС, встала в очередь.
хотя бы первую пятерку =заинтересованных стран=....