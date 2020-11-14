Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах

17:58 14.11.2020

Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе.

Первую вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, напоминает РИА Новости. Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания. Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.

Владимир Путин выразил убежденность, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств. Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.