В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что в Европе возможна третья волна COVID-19 в начале 2021 года. По его словам, это случится, если не будет создана необходимая инфраструктура.

«Они пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как они взяли под контроль первую волну»,— цитирует Набарро «Коммерсант». «Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года»,— сказал представитель ВОЗ.

Дэвид Набарро отметил, что Европе есть чему поучиться у азиатских стран. «На вирус нужно реагировать быстро и решительно»,— сказал он. «Особенно в первое время, когда вирус все еще очень медленно распространяется в разных сообществах. Если вы отреагируете нерешительно, проблема очень быстро станет еще больше»,— заявил  Набарро.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 06:36
    Гость: World

    В развитии самого явления, в даном случае ковида - в природе вещей бывают 5 волн (для самого явления - позитив)
    В развитии общественнного резонанса (негатива) 3 волны и они крупней. Нами ранее отмечалось.
    Сейчас мы находимся вначале 2-ой волны общественного резонанса. (с точки зрения негатива)
    Самая мощная 3 -я волна . И она есть сумма 2-х предыдуших Х 0.75

  4. 23.11.2020, 02:57
    Гость: Переболевших

    То что вирус есть, ощутила на своей шкуре. Но вот после стало больше вопросов чем ответов. В первую волну пандемии я была без маски, одевала только в общественных местах, где находилась не больше 40 мин. Во вторую волну на работе обязали одевать маски, не пошло и недели я заболела. Тесты дали отрицательные показатели, но поражение лёгких было больше 50 %. В больнице пролежала 6 дней, потом начался домашний кошмар... Что это такое знает только тот кого посадили на карантин. Это унижение, нервы и многое другое...
    Просто то что творят наши чиновники в сговоре с ВОЗ и мэром Москвы, это преступление. У всех нервы на пределе. Ни одного доброго слова в адрес мэра Москвы. Все отдано под ужасные постройки ПИК, уничтожение больниц, поликлиник. Где хваленое оборудование которое показывают по телевизору? Почему не говорят что это платно?
    Мы сейчас все надели маски и перчатки уже больше месяца, так почему не снижается число заболевших, а наоборот. Значит те средства защиты приносят худший вред чем защиту? Где инфекционные больницы, почему людей лечат в не человеческих условиях? ТЦ, стадионы и павильоны? Почему молчит общественность? Где ОНФ с проверками по поводу штрафов? Почему то от чего зависит человеческая жизнь перевели в статус - услуга? Почему мэр Москвы не отвечает на многочисленные жалобы, а только разьезжат по стройкам без маски и перчаток? Лужкова убрали за меньшие преступления. Да и не согласился бы Лужков на такое, он москвичей любил, с дворника начинал в Ростокинском.

  5. 23.11.2020, 01:27
    Гость: gvozd

    есть у Говида начало, нет у Говида конца..
    Говид не закончится Никогда.
    они уже по Говид состряпали программу на много лет вперед..
    в реальности, не было никакой Пандемии и Нет сейчас.
    есть люди которые считают что и вируса никакого нет, тут я лино думаю что это перебор - частные вспышки Какого-то заболевания были.
    однако до сих пор нет Выделенного Вируса - это как вообще?
    есть некий "генетический материал"..
    "вакцины" варят методами генной инженерии - как ГМО пищу франкенштейна от монсанто.
    нарушая при этом даже ту филькину грамоту протоколов испитыний которой до сих пор следовали в медицине.
    главные пихатели Пландемии политические партии Социалистов - Медики Против..!!!
    если люди не начнут давать по рукам - это будет продолжаться Бесконечно.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Джихад vs дружба народов? Что последует за запретом на браки мусульман с иноверцами
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
Здания ПФР
«Банкротство пенсионной системы России» - популизм или реальная оценка
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
США выходят из Договора по открытому небу
В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России
© KM.RU
Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Путин объяснил, почему не поздравил Байдена с победой
Турция вновь выразила желание стать частью Евросоюза
© KM.RU, Михаил Попов
В Черногории против россиян возбудили дело за нарушение комендантского часа