В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что в Европе возможна третья волна COVID-19 в начале 2021 года. По его словам, это случится, если не будет создана необходимая инфраструктура.
«Они пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как они взяли под контроль первую волну»,— цитирует Набарро «Коммерсант». «Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года»,— сказал представитель ВОЗ.
Дэвид Набарро отметил, что Европе есть чему поучиться у азиатских стран. «На вирус нужно реагировать быстро и решительно»,— сказал он. «Особенно в первое время, когда вирус все еще очень медленно распространяется в разных сообществах. Если вы отреагируете нерешительно, проблема очень быстро станет еще больше»,— заявил Набарро.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В развитии самого явления, в даном случае ковида - в природе вещей бывают 5 волн (для самого явления - позитив)
В развитии общественнного резонанса (негатива) 3 волны и они крупней. Нами ранее отмечалось.
Сейчас мы находимся вначале 2-ой волны общественного резонанса. (с точки зрения негатива)
Самая мощная 3 -я волна . И она есть сумма 2-х предыдуших Х 0.75
занимается тем, что считает волны коронавируса. Это вторая.
Желаю Вам здоровья.
То что вирус есть, ощутила на своей шкуре. Но вот после стало больше вопросов чем ответов. В первую волну пандемии я была без маски, одевала только в общественных местах, где находилась не больше 40 мин. Во вторую волну на работе обязали одевать маски, не пошло и недели я заболела. Тесты дали отрицательные показатели, но поражение лёгких было больше 50 %. В больнице пролежала 6 дней, потом начался домашний кошмар... Что это такое знает только тот кого посадили на карантин. Это унижение, нервы и многое другое...
Просто то что творят наши чиновники в сговоре с ВОЗ и мэром Москвы, это преступление. У всех нервы на пределе. Ни одного доброго слова в адрес мэра Москвы. Все отдано под ужасные постройки ПИК, уничтожение больниц, поликлиник. Где хваленое оборудование которое показывают по телевизору? Почему не говорят что это платно?
Мы сейчас все надели маски и перчатки уже больше месяца, так почему не снижается число заболевших, а наоборот. Значит те средства защиты приносят худший вред чем защиту? Где инфекционные больницы, почему людей лечат в не человеческих условиях? ТЦ, стадионы и павильоны? Почему молчит общественность? Где ОНФ с проверками по поводу штрафов? Почему то от чего зависит человеческая жизнь перевели в статус - услуга? Почему мэр Москвы не отвечает на многочисленные жалобы, а только разьезжат по стройкам без маски и перчаток? Лужкова убрали за меньшие преступления. Да и не согласился бы Лужков на такое, он москвичей любил, с дворника начинал в Ростокинском.
есть у Говида начало, нет у Говида конца..
Говид не закончится Никогда.
они уже по Говид состряпали программу на много лет вперед..
в реальности, не было никакой Пандемии и Нет сейчас.
есть люди которые считают что и вируса никакого нет, тут я лино думаю что это перебор - частные вспышки Какого-то заболевания были.
однако до сих пор нет Выделенного Вируса - это как вообще?
есть некий "генетический материал"..
"вакцины" варят методами генной инженерии - как ГМО пищу франкенштейна от монсанто.
нарушая при этом даже ту филькину грамоту протоколов испитыний которой до сих пор следовали в медицине.
главные пихатели Пландемии политические партии Социалистов - Медики Против..!!!
если люди не начнут давать по рукам - это будет продолжаться Бесконечно.