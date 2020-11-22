В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

23:00 22.11.2020

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что в Европе возможна третья волна COVID-19 в начале 2021 года. По его словам, это случится, если не будет создана необходимая инфраструктура.

«Они пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как они взяли под контроль первую волну»,— цитирует Набарро «Коммерсант». «Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года»,— сказал представитель ВОЗ.

Дэвид Набарро отметил, что Европе есть чему поучиться у азиатских стран. «На вирус нужно реагировать быстро и решительно»,— сказал он. «Особенно в первое время, когда вирус все еще очень медленно распространяется в разных сообществах. Если вы отреагируете нерешительно, проблема очень быстро станет еще больше»,— заявил Набарро.